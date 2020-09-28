Yenilmez Toyota Hilux Türkiye’ye iddialı geldi

Türkiye lansmanı dijital olarak gerçekleştirilen Hilux; yeni Invincible versiyonu ve çok daha geliştirilmiş araç dinamikleriyle birlikte 252 bin TL’den başlayan lansmana özel cazip fiyatlarla satışa sunuldu.

“52.155 adetlik satış gerçekleştirdik”

Yeni Hilux’ın lansmanında konuşma yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, pick-up segmentinin çok rekabetçi bir segment olduğunu belirterek “Hilux yenilmez ve durdurulamaz kimliği ile kendini kanıtlayan ve çok tercih edilen bir model. Yeni Hilux’ın güçlü duruşu ve konforuyla bu potansiyeli çok daha yukarıya taşıyacağına inanıyoruz” dedi. Bozkurt, “Avrupa’daki emisyon normlarına uyan Hilux ile bugüne kadar 52.155 adetlik satış gerçekleştirdik. Hayranlık uyandıracak Yeni Hilux için 2020 sonuna kadar 1000’e yakın, 2021 yılında ise 3.500-4.000 adetlik satış hedefimiz bulunuyor. Hafif ticari araç segmentinde Hilux ile yer alırken, gelecek yıl da CDV modelimiz olan Proace City’nin ürün gamımıza katılmasıyla hafif ticari araç pazarında iddiamızı güçlü bir şekilde ortaya koyacağız” diye konuştu.

“SUV pazarından pay alacak”

Pick-up segmentinin SUV pazarından da pay almaya başladığını sözlerine ekleyen Bozkurt, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yeni Hilux Invincible modelinde SUV’da bile olmayan özellikler var. SUV kitlesinden pick-up’a doğru bir kayma yaşanacaktır. Şehirde de SUV konforunu Hilux’ta hissedenler günlük kullanım için bu modelimizi tercih edeceklerdir. Bu amaçla tasarımının yanı sıra yüksek konforu ve donanımlarıyla dikkat çeken Yeni Hilux’ların yüzde 70’lere yakını üst donanımlı Invincible ve Hi-Cruiser versiyonlarından oluşacaktır.

“Satışların seyrini bulunurluk belirleyecek”

Pandemi sürecinin tedarik sorununa yol açtığını ve artan müşteri talepleri için aralık ayına gün verebildiklerini de kaydeden Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Sektörümüzde satışlar açısından en belirleyici unsur halen kısmen de olsa devam etmekte olan tedarik ve araç stoğu sorunu. Toyota olarak istediğimiz kadar aracı alamıyoruz. Pandemi sürecinde duran üretim şu anda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde devam ediyor. Herhangi bir hatta bir kişi pozitif çıktığı zaman o bölüm komple karantinaya alınıyor. Tamamen kapanma riskini almamak için bu şekilde üretim yapılıyor. Bu durum yılbaşına kadar devam eder gibi görünüyor. Toyota olarak da yeni gelen taleplere ancak aralık ayında araç verebiliyoruz. Filo müşterilerimizle ise 2021 için anlaşmalar yapıyoruz. Filo tarafında şimdiden gelecek seneyle ilgili 6-7 bin adet sözleşmeli talep var. 2020 yılı toplam otomotiv satışlarının seyrini ise bulunurluk belirleyecek. Salgında ikinci dalga yaşanmazsa ve her şey bu şekilde devam ederse yılsonu toplam satışlar 735-750 bin adetlerde gerçekleşebilir” ifadelerini kulandı.