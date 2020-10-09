  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, gündemi değerlendirdi:
Aktüel

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, gündemi değerlendirdi:

"Kafkaslar'daki istikrarın sağlanması ancak Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları terk etmesi ile mümkün olacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 12:32:09 -
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, gündemi değerlendirdi:

TBMM (AA) - Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Kafkaslar'daki istikrarın sağlanmasının ancak Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları terk etmesi ile mümkün olacağını söyledi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarında 13. günün geride kaldığını, bugün iki ülke dışişleri bakanının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Moskova'da bir araya geleceğini belirtti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda bir ateşkes ya da ara vermenin Ermenistan'a zaman kazandıracağını ifade eden Yılmaz, "Bugün Moskova'daki görüşmelerden bir ateşkes çıkarsa Azerbaycan durdurulmuş olacak ve bu Ermenistan'ın kazancı anlamına gelecek." dedi.

Bölgeye herhangi bir barış gücünün de sokulmaması gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, bu tür senaryoların hayata geçirilmesi halinde Azerbaycan'ın elinin zayıflayacağını söyledi. Yılmaz, Karabağ ve civarındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması noktasında ateşkese razı olunmaması gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan'ın 13 günde önemli stratejik noktaları ele geçirdiğini anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların devam etmesi, hızlandırılması önem taşıyor. Ermenistan'ın amacı Azerbaycan'ı işgal altındaki Karabağ'a değil, uluslararası tanınmış topraklara çekmek. Her halükarda Ermenistan'ın amacı kendi topraklarında Azerbaycan'ı bir savaşa sürüklemek ve böylece Rusya'nın desteğini almak. Türkiye bu konuda Azerbaycan'ı uyarmalı. Rusya'nın bir ara bölge oluşturma önerisini de Azerbaycan'ın reddetmesi gerekiyor. Ermenistan için bu savaş bir avantaja dönüştürülebilir. Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin artarak devam etmesi önemlidir. Bölgedeki kirli savaşa her ülke karışırken Türkiye'nin kardeşi Azerbaycan'a yardım etmesini sorun edenler dönüp aynaya bakması lazım. Kafkaslar'daki istikrarın sağlanması ancak Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları terk etmesi ile mümkün olacaktır."

Öztürk Yılmaz, Ermenistan'ın, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen enerji nakil hatlarının geçtiği Tovuz bölgesine saldırı hazırlığında olduğuna dair istihbari bilgiler aldıklarını öne sürerek, Azerbaycan ordusunun o bölgede teyakkuz halinde olmasının önemine işaret etti.

- "Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge acilen ilan edilmelidir."

Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de büyük bir fiyasko yaşadığını ileri sürdü.

Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin ya da Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın taraf edilmesinin başarısızlık olduğunu savunan Yılmaz, Yunanistan'ın Navtex ilan ettiğini anımsattı. Yılmaz, "Hükümet orada münhasır ekonomik bölgeyi ilen etseydi bunlar olmayacaktı. Olsaydı da Yunanistan orada işgalci pozisyonuna sokulacaktı ve o bölgenin bize ait olduğunu tescillemiş olacaktık. Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge acilen ilan edilmelidir. Orada Yunanistan'ın yapacağı her türlü faaliyet yasa dışı ilan edilmelidir. Gerekirse orada kuvvet kullanılmalıdır." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan ordusuna katılan Fransız'dan dünyanın konuştuğu itiraf
Dünya

Ermenistan ordusuna katılan Fransız'dan dünyanın konuştuğu itiraf

Karabağ'a giderek Ermenistan ordusuna katılan Fransa vatandaşı Artur Oganisyan, Erivan hükümetinin insanları aldattığını ve binlerce askerin..
Vladimir Putin'den Ermenistan'ı yıkan açıklama
Dünya

Vladimir Putin'den Ermenistan'ı yıkan açıklama

Rusya'nın Ermenistan'ı koruma yükümlülüğü olduğunu açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmanın Ermenistan topraklarında yaşanm..
LPG’li aracı olanlar müjde! Bakan açıkladı
Gündem

LPG’li aracı olanlar müjde! Bakan açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, LPG'li araç sahiplerine müjdeyi açıkladı. Artık LPG'li araçlar artık kapalı otoparkları kullanabilec..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay