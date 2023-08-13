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Siyaset Yenilginin yükü ağır tabi! CHP'li Berhan Şimşek: 1994'te Cumhurbaşkanı kazanamadı
Siyaset

Yenilginin yükü ağır tabi! CHP'li Berhan Şimşek: 1994'te Cumhurbaşkanı kazanamadı

Yeniakit Publisher
2023-08-13 23:09:00 -
Yenilginin yükü ağır tabi! CHP'li Berhan Şimşek: 1994'te Cumhurbaşkanı kazanamadı

Son seçimde ağır bir yenilgi alan CHP'nin 22. dönem Milletvekili Berhan Şimşek, CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilim nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 1994 Yerel Seçimleri'ni örnek vermeye kalktı.

Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan 7'li koalisyon ortaklarından CHP ve İYİ Parti'de her geçen gün başka bir kriz patlak veriyor. 2024 yerel seçimlerine aylar kala iki parti arasında karşılıklı restleşmeler başladı.

Son olarak CHP'nin 22. dönem Milletvekili Berhan Şimşek SZC TV canlı yanında, CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilim nedeniyle Başkan Erdoğan'ı örnek vererek hadsiz sözler sarf etti. 1994'te yapılan yerel seçimler ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan Şimşek, Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan'ı kıyasladı.

"1994 yılında İstanbul'u alamadı"

Şimşek, "94 yılında Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u almamıştır. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oyun %37-40'ı ile seçilmiştir. Niye 5 parti ayrı ayrı girdi" ifadelerini kullandı.

Akşener ipleri koparmaya hazırlanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurmayları yerel seçime tek parti olarak girme taleplerini dillendirirken, Akşener ise 26 Ağustos'ta CHP ile ipleri tümden koparmaya hazırlık yaptığı iddia edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akşener, hezimete uğradıkları genel seçim sonrası CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullanmıştı.

"İş birliği yapmazsak sonuçlar belli"

Öte yandan, İYİ Parti’ye ‘ittifak’ göndermesinde bulunan Şimşek, “Önümüzdeki seçimde partiler iş birliği yaparak girmezlerse seçimlerin sonucu bugünden bellidir” dedi.

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Yorumlar

Adil

İmamoğlu ve şahsın kendisi Erdoğanın gölgesi bile olamazlar. Kıskançlıktan kahroluyorlar.
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