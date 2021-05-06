Yenilgi akıllarını aldı! Akşener'den cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İyi Parti lideri Meral Akşener, KRT TV'de Çiğdem Akdemir'in sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?"

Canlı yayında Akşener'e "Olası bir erken seçime hazır mısınız? Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu soruldu. Parti olarak erken seçime hazır olduklarını belirten Akşener, soruyu şu ifadelerle yanıtladı:

"Gene başaramadık dedirtmem"

"Meral Akşener olarak ben kesinlikle bu ülkenin insanlarının umudunu ortadan kaldıracak, gene başaramadık dedirtecek, bu insanların mutsuzluğuna sebep olacak hiçbir eylemin ve tutumun içinde olmayacağım. Bu kadar net."

Meral Akşener'den cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

"İnanılmaz bir tecrübem var"

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz erken seçime hazırız. Ben Cumhurbaşkanı adayıydım, arkadaşlarımız Milletvekili adayıydı. O zamanlar ben çok il il gezdim. Partinin barajı geçmesi, grubun üstünde bir Milletvekili çıkarabilmesini o kadar öncelemiştim ki, kendimi 3 cümleyle ifade ettim, Milletvekili adaylarımızı çok öne koydum. İnanılmaz bir tecrübem var benim oradan. Orada herkesin aday çıkarması denendi. İyi Parti'den ben, SP'den Temel Karamollaoğlu, CHP'den Muharrem İnce aday oldu ve ikinci tura kalanı destekleyeceğimizi söyledik. Fakat sahada görüldü ki, seçmen sayın İnce'nin birinci turda öne geçeceğini düşündü. Meral Akşener'in ve Temel Karamollaoğlu'nun hedef kitlesi Ak Parti'ye oy veren, ondan vazgeçmeye hazır seçmendi. O çok gürültülü kampanya Ak Parti'den vazgeçmiş ama sayın Erdoğan'a da kötülük etmek istemeyen seçmeni konsolide etti.

"Bunu bugün bu netlikle söyleyen başka bir siyasetçi yoktur"

Meral Akşener olarak ben kesinlikle bu ülkenin insanlarının umudunu ortadan kaldıracak, gene başaramadık dedirtecek, bu insanların mutsuzluğuna sebep olacak hiçbir eylemin ve tutumun içinde olmayacağım. Bu kadar net. Bunu bugün benim pozisyonumda olan ve bu netlikle söyleyen başka bir siyasetçi yok. Elim çok rahat. Çünkü seçmen açısından gerçekten onlara yönelik çabamın olduğunu 31 Mart'ta ispatladım. Bir kişiye Cumhurbaşkanlığını kendimle ilgili çağrıştıracak, Millet İttifakı'nı zora sokacak bir kelimem yok. Vatandaş ve seçmen bunu biliyor. "