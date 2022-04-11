Yenilgi ağır geldi! Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında bayıldı

Kütahyalı'nın bu durumu sonrası stüdyoya sağlık ekibi girdi ve ünlü yorumcuyu sedyeye yatırdı. Durumunun iyi olduğu anlaşılan Kütahyalı, daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Maalesef yine yanıldım. Çok üzgünüm. 40 yaşındayım, hiç Galatasaray'ı bu kadar acınası halde görmedim" dedi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol programının ünlü yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında bayıldı.

Stüdyoya hemen sedye geldi

Fenerbahçeli olan Abdülkerim Durmaz yanında galibiyeti kutladığı sırada "Reklama gidin, vallahi çok kötüyüm" diyen Rasim Ozan Kütahyalı, kısa süre sonra bayıldı. Stüdyoya hemen sağlık ekibi girerken, Kütahyalı da sedyeye yatırıldı ve ilk müdahale yapıldı.

"Galatasaray'ı hiç bu kadar acınası halde görmedi"

Durumunun iyi olduğu anlaşılan Rasim Ozan Kütahyalı daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef yine yanıldım. Çok üzgünüm. 40 yaşındayım, hiç Galatasaray'ı bu kadar acınası halde görmedim." ifadelerini kullandı.