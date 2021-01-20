Yenilenen Peugeot 208'in Türkiye fiyatları açıklandı

Fransız otomobil üreticisi Peugeot, geçtiğimiz günlerde tanıtmış olduğu Peugeot 208 model aracıyla piyasayada yeniden ivme kazanacağını belirtrmişti. Peugeot 208, yenilenen tasarımıyla birlikte heyecan verici bir lansmanla birlikte Türkiye’de tanıtıldı.

Aynı modelin elektrikli versiyonu olan E-208, Avrupa’da yavaş yavaş ilgi toplamaya başlayan bir model olurken, Türkiye’de yapılan lansmanda sadece benzin ve dizel motor seçenekleri tanıtıldı. Peugeot, lansmanla birlikte 3 farklı donanım paketine sahip olacak 208’in Türkiye satış fiyatlarını da açıklamış oldu.

Yeni Peugeot 208, 3 farklı donanım paketine ve 2 farklı motor seçeneğine sahip

Yeni Peugeot 208, kendi segmentinin aksine son derece atik ve sportif bir yapıya sahip. Markanın yeni modellerde yeni bir kimlik haline getirmeye başladığı aslan pençesi tasarım, yeni Peugeot 208’de de uygulanmış.

5 ileri manuel ve 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneklerine sahip olacak Peugeot 208, en düşük donanımda 75 beygir gücündeki 1.2 litrelik benzinli motorla satışa sunuluyor. Aynı motorun 100 ve 130 beygir güce ulaşan seçenekleri de bulunurken 208, dizel ayağında 1.5 BlueHDi motorla birlikte 130 beygir güç sunuyor.

Yeni Peugeot 208 fiyat listesi

- Peugeot 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75 hp MT5 169.000 ₺

- Peugeot 208 ACTIVE 1.2 Puretech 100 hp EAT8 204.500 ₺

- Peugeot 208 ALLURE 1.2 Puretech 130 hp EAT8 226.000 ₺

- Peugeot 208 GT 1.2 Puretech 130 hp EAT8 231.000 ₺

- Peugeot 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 231.500 ₺

Kaynak: Webtekno