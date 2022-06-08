Yenilenecek kira artış oranları ne kadar olacak? Kira artış sözleşmelerinde oran ne kadar?

Kiralara en fazla ne kadar zam gelecek? Son dakika haberine göre milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini ilgilendiren bir açıklama geldi. Adalet Bakanı Bozdağ, kira düzenlemesi hakkında konuştu. Bozdağ, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini açıkladı. Açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamları sonrası haziran ayına ilişkin kira oranları da netleşmişti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Haziran ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran ayı için yüzde 39.33 oldu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira düzenlemesine ilişkin, "Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Son aşamaya gelindi. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır." ifadesini kullanmıştı. Bakan Bozdağ, "Birinci başlık ilk defa kiraya verecek ev sahibi ile kiraya tutacak kişi arasında kira miktarıyla ilgili nasıl bir ölçü konabilir, iki tarafın hukukunu koruyan bununla ilgili çalışma yapılması talimatını verdik. Arkasından oturanlarla ilgili artış oranı nasıl olacak, ne olacak, neye göre yapılacak, TÜFE, TEFE, diğer enflasyon rakamları, başka şeyler, bütün bunları da dikkate alarak hem ev sahibinin hem de kiracının hukukunu koruyan ortak bir formül. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Oran üzerinden bir belirleme yapacağız. Miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin makul olacağını düşünüyoruz. Oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır." açıklamasında bulunmuştu.