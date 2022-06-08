  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yenilenecek kira artış oranları ne kadar olacak? Kira artış sözleşmelerinde oran ne kadar?
Ekonomi

Yenilenecek kira artış oranları ne kadar olacak? Kira artış sözleşmelerinde oran ne kadar?

Kiralara en fazla ne kadar zam yapılacak? Son dakika haberi: Kira sözleşmelerindeki arış ne kadar olacak? Hükümet fahiş kira artışlarının önüne geçmek için yeni düzenlemeyi hayata geçirmeye çalışıyor. Kira artışı düzenlemesinde son dakika gelişmesi yaşandı. Peki kira artışları ne kadar olacak? Kira artış sözleşmelerinde oran ne kadar? Kira zammı düzenlemesi ne getiriyor?

Yeniakit Publisher
2022-06-08 10:55:00 - 2022-06-08 11:11:31
Yenilenecek kira artış oranları ne kadar olacak? Kira artış sözleşmelerinde oran ne kadar?

Kiralara en fazla ne kadar zam gelecek? Son dakika haberine göre milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini ilgilendiren bir açıklama geldi. Adalet Bakanı Bozdağ, kira düzenlemesi hakkında konuştu. Bozdağ, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini açıkladı. Açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamları sonrası haziran ayına ilişkin kira oranları da netleşmişti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Haziran ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran ayı için yüzde 39.33 oldu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira düzenlemesine ilişkin, "Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Son aşamaya gelindi. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır." ifadesini kullanmıştı. Bakan Bozdağ, "Birinci başlık ilk defa kiraya verecek ev sahibi ile kiraya tutacak kişi arasında kira miktarıyla ilgili nasıl bir ölçü konabilir, iki tarafın hukukunu koruyan bununla ilgili çalışma yapılması talimatını verdik. Arkasından oturanlarla ilgili artış oranı nasıl olacak, ne olacak, neye göre yapılacak, TÜFE, TEFE, diğer enflasyon rakamları, başka şeyler, bütün bunları da dikkate alarak hem ev sahibinin hem de kiracının hukukunu koruyan ortak bir formül. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Oran üzerinden bir belirleme yapacağız. Miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin makul olacağını düşünüyoruz. Oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay