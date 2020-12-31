Yenilenebilir enerjide Avrupa’yı geride bıraktık

Dönmez, enerjide 2020’de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bakan Dönmez, doğal gaz keşfinin yanı sıra yenilenebilir enerjide rekorlar yılı olduğunu söyledi. Bu yıl yaklaşık 4 bin 500 megavatlık ilave kurulu güçle toplam kurulu gücün 95 bin 500 megavata yükseldiğini belirten Dönmez, nisanda 2000’den bu yana aylık bazda en yüksek yerli kaynaklardan elektrik üretiminin gerçekleştiğini söyledi. Dönmez, 12 Nisan’da güneş ve rüzgar enerjisinin saatlik bazda toplam üretimin yüzde 34’ünü karşıladığını anımsatarak, 24 Mayıs’ta da elektrik üretiminin yüzde 90’ının yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını kaydetti.

Yüzde 95'i yenilenebilir kaynaklardan

Dönmez, yenilenebilir enerjideki atılımlara da değinerek, “Bu yıl devreye aldığımız toplam kurulu güç içerisindeki yenilenebilir kaynakların payı yüzde 95’i aştı. Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir kaynakların oranı yüzde 51,21’e yükselerek tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Sadece 2020’de devreye aldığımız yenilenebilir kurulu gücümüzle, Avrupa’da 21 ülkenin toplam yenilenebilir kurulu gücünü geride bıraktık” dedi.

Karadeniz'de keşfedilen gaz Filyos'ta karaya çıkarılacak

Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi Açılış Töreni’ne video konferans yöntemiyle katılan Bakan Dönmez, “Filyos, Türkiye’nin yeni enerji üssü olacak. Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak” dedi.