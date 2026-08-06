Bu talep deprem etkisi yapar! Golcü şoku! Benfica çıldırmış: İlla 70 milyon

Fenerbahçe'nin en önemli forvet adaylarından biri Vangelis Pavlidis'ti... Ancak bugün itibarıyla transferin gerçekleşmesi pek de mümkün gözükmüyor. Çünkü bütün çabalara rağmen, Benfica Kulübü 70 milyon euroluk bonservis beklentisinde geri adım atmıyor. Kanarya ise bu seviyedeki bir rakamı ödemeyi aklının ucundan bile geçirmiyor.