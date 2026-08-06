Bu talep deprem etkisi yapar! Golcü şoku! Benfica çıldırmış: İlla 70 milyon
Fenerbahçe, Benfica'dan Vangelis Pavlidis için çeşitli görüşmeler yaptı. Portekiz ekibi, belirlediği inanılmaz bonservis bedelinde hiçbir şekilde geri adım atmıyor.
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Fenerbahçe, Benfica'dan Vangelis Pavlidis için çeşitli görüşmeler yaptı. Portekiz ekibi, belirlediği inanılmaz bonservis bedelinde hiçbir şekilde geri adım atmıyor.
Fenerbahçe'nin en önemli forvet adaylarından biri Vangelis Pavlidis'ti... Ancak bugün itibarıyla transferin gerçekleşmesi pek de mümkün gözükmüyor. Çünkü bütün çabalara rağmen, Benfica Kulübü 70 milyon euroluk bonservis beklentisinde geri adım atmıyor. Kanarya ise bu seviyedeki bir rakamı ödemeyi aklının ucundan bile geçirmiyor.
Benfica'nın yüksekten uçmasının sebebinin Premier Lig olduğu öğrenildi. Bazı İngiliz ekipleri, 27 yaşındaki Yunan santrforla yakından ilgileniyor. Portekiz ekibi, beklenen 70 milyon euroluk teklifin Ada'dan gelebileceğini düşünüyor. Bilindiği üzere yüksek gelirleri sayesinde İngilizler ciddi paraları gözden çıkarabiliyor.
Vangelis Pavlidis'in de Premier Lig seçeneğine daha sıcak baktığı ifade edildi. Benfica tarafı son derece rahat... Portekiz ekibi, Pavlidis'i satmaması durumunda oyuncudan yararlanmayı sürdürecek. Şu ana kadar bonservis bedelindeki indirim taleplerine sıcak yaklaşmadılar.
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