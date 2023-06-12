Yenilen tarafta sular durulmuyor! HDP'den seçim itirafı!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen HDP’den acı seçim itirafı geldi. Muhalefetin yaşadığı seçim hezimetine ilişkin tespitte bulunan HDP’li Tayip Temel, “Bizim ittifaklardaki yanlışlarımızı, taktik ve stratejik hatalarımızı değerlendirmek ve bir daha aynı hataları tekrarlamamak için ittifakın bir araya gelmesi gerekiyor.“ dedi.

Yeni Şafak’ta yer alan haber göre, HDP Eş Başkan Yardımcısı Tayip Temel’den muhalefete seçim eleştirisi geldi.

“İKTİDAR, MUHALEFETİ İÇ ÇATIŞMALARA GÖMDÜ”

Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'den de hezimet itirafı geldi. Artı Gerçek'e konuşan HDP Eş Başkan Yardımcısı Tayip Temel, "Şu an karşımızda seçimi kazanmış ve Türkiye’deki muhalif güçlerin tümünü iç tartışmalara gömmüş bir iktidar var." dedi.

HATALARIMIZI BİR DAHA TEKRARLAMAMIZ LAZIM”

İktidarın muhalefet içindeki tartışmaları manipüle ederek yerel seçimlerde ipi göğüslemek istediğini öne süren Temel, "Bizim ittifaklardaki yanlışlarımızı, taktik ve stratejik hatalarımızı değerlendirmek ve bir daha aynı hataları tekrarlamamak için ittifakın bir araya gelmesi gerekiyor.

Gerekirse günlerce tartışması gerekiyor. Halkın uyarıları ve önerileri alındıktan sonra bu tartışmalar belli bir olgunluğa, sonuca ulaştırılabilir." ifadelerini kullandı.

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