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Dünya

Yenilen Hafter için AB devreye girdi

Libya’da yönetimi gasp etmek isteyen Halife Hafter yenilince devreye Avrupa Birliği (AB), Fransa, İtalya ve Almanya girerek Hafter’i kurtarmak için ateşkes çağrısı yaptılar.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 00:30:00 -
Yenilen Hafter için AB devreye girdi

Avrupa Birliği (AB Dış) İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "(Libya'da) Çatışmaları durdurma, diyaloğu sürdürme ve 5+5 formatındaki ortak askeri komite görüşmeleri çerçevesinde ateşkesin sağlanması konusunda, Mısır'ın başkenti Kahire'de 6 Haziran'da yapıcı taahhütlere" uyulması istendi.

Bu kapsamda ortak açıklamada, Libyalı ve uluslararası taraflar tüm askeri operasyonları durdurmaya ve 5+5 formatındaki müzakerelere dönmeye davet edildi.

Açıklamada, söz konusu çabaların tarafları 5+5 çerçevesinde ateşkes anlaşmasına yönlendirmesi gerektiği kaydedilerek, "(Anlaşma) Tüm yabancı güçlerin, paralı askerlerin ve Birleşmiş Milletler (BM) silah ambargosunu ihlal eden askeri malzemelerin ülkeden çekilmesini içermeli." ifadesi kullanıldı.

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