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Dünya Yenileceksin Netanyahu! Tel Aviv sokakları ateşe verildi
Dünya

Yenileceksin Netanyahu! Tel Aviv sokakları ateşe verildi

Yeniakit Publisher
2024-03-17 01:51:00 -
Yenileceksin Netanyahu! Tel Aviv sokakları ateşe verildi

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin istifasını talep eden binlerce kişi sokakları ateşe verirken, ortalık savaş alanına döndü.

Gazze Şeridi'nde işlenen soykırımın baş aktörlerinden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendi vatandaşlarının hedefi haline geldi. 

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, savaş istemeyen binlerce İsrailli başkent Tel Aviv’de protesto gösterisi düzenledi.

SOKAKLAR ATEŞE VERİLDİ

Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini protesto eden ve esir anlaşması talep eden binlerce kişi, ülkede acilen seçime gidilmesi çağrısında bulunurken, caddeleri ateşe verdi. İsrail polisi ile göstericiler arasında çatışma çıkarken, polis sis bombası kullandı.


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'NETANYAHU SUÇLUDUR' SLOGANLARI

İsrail hükümetini protesto etmek üzere Kudüs’teki Başbakanlık Konutu önünde toplanan binlerce kişi de acilen seçime gidilmesi çağrısı yaptı. Gösteride konuşan yedek subay Benny Barabash, “Netanyahu lider olarak suçludur. Yaşam ya da ölüm seçimi önümüzde” ifadelerini kullanırken, göstericiler, “Savaşa rağmen şimdi seçim, savaş yüzünden şimdi seçim” sloganları attı.

Gösterinin organizatörü ise yaptığı konuşmada, hükümetin yetkilerini bırakması çağrısında bulunarak, “Nereye baksanız kaos var. Bu politikanın sonucu, kaos politikasının ta kendisi” dedi.

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