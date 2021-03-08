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Gündem Yenikapı Meydanı'nın ismi değişiyor
Gündem

Yenikapı Meydanı'nın ismi değişiyor

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Yenikapı Meydanı'nın isminin değiştirileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 16:43:00 -
Yenikapı Meydanı'nın ismi değişiyor

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB Meclis Toplantısı'nda Yenikapı Meydanı'na geçtiğimiz günlerde vefat eden İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın adının verileceğini duyurdu.

Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Yenikapı meydanının adının değişitirilmesi ve adının 'Kadir Topbaş Meydanı' olması şeklinde teklif verdiklerini söyleyerek, "Bütün siyasi partilerimiz bu teklifi kabul ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Kadir Topbaş döneminde yapılan Yenikapı Meydanı Kadir Topbaş Meydanı olarak anılacak." açıklamasında bulundu.

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