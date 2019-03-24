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Yenikapı İstanbul Mitingi ne zaman saat kaçta? Yenikapı Miting alanına nasıl gidilir?

Cumhur İttifakı’nın Büyük İstanbul Mitingi için heyecan giderek artıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mitingin ne zaman başlayacağı ve miting alanına ulaşımın nasıl sağlandığı merak ediliyor. Peki, Yenikapı İstanbul Mitingi ne zaman saat kaçta? Yenikapı Miting alanına nasıl gidilir? İşte konu hakkında merak edilenler...

24 Mart 2019 Pazar 12:38
Yenikapı İstanbul Mitingi ne zaman saat kaçta? Yenikapı Miting alanına nasıl gidilir?

Cumhur İttifakı’nın Büyük İstanbul Mitingi için heyecan giderek artıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mitingin ne zaman başlayacağı ve miting alanına ulaşımın nasıl sağlandığı merak ediliyor. Peki, Yenikapı İstanbul Mitingi ne zaman saat kaçta? Yenikapı Miting alanına nasıl gidilir? İşte konu hakkında merak edilenler...

Yenikapı İstanbul Mitingi ne zaman saat kaçta?

Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi 24 Mart Pazar günü saat 14.00'de Yenikapı'da yapılacak.

Yenikapı Miting alanına nasıl gidilir?

Yenikapı'ya İstanbul'un farklı noktalarından ulaşım kolaylıkla gerçekleşmektedir. Bakırköy, Eminönü, Taksim'den hareket eden dolmuşlar ve otobüsler ile Yenikapı'ya ulaşım sağlayabilirsiniz. Sirkeci'den hareket eden banliyö trenlerini kullanarak da Yenikapı'ya gelebilirsiniz. Aynı zamanda İstanbul dışından, Bandırma ve Yalova'dan Yenikapı'ya direk feribot ve deniz otobüsü seferleri bulunuyor.

Yenikapı miting alanı otonüs durağının adı nedir?

Yenikapı Miting Alanına en yakın durağın ismi “Yenikapı sahil otobüs durağı”dır. Bu duraktan geçen otobüslere binerek ulaşımınızı kolayca sağlayabilirsiniz. Haberimiz içerisinde bulunan İETT linki üzerinden sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yenikapı Miting Alanına giden otobüsler: 31Y Toki Ayazma - Yenikapı, 31 Yenibosna (Kuyumcukent) - Yenikapı 30D Dereboyu - Yenikapı, 77 Şişli - Yenikapı, 88A Yunus Emre Mahallesi - Yeni Kapı, 69A Mecidiyeköy - Yenikapı, 70KY Kurtuluş - Yenikapı, 70FY Feriköy - Yenikapı, 46ÇY Çağlayan - Yenikapı, 39D Yeşilpınar - Yenikapı

Avrupa Yakası'ndan nasıl gidilir?

Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beşiktaş, Beyoğlu, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Çatalca, Şişli, Sultangazi, Kağıthane, Sarıyer, Silivri ilçelerinde; Belirlenen merkezlerden miting alanına otobüslerle ulaşım sağlanacaktır.Miting sonunda otobüs park alanlarından ilçelere dönüş sağlanacaktır. Ayrıca miting alanına aşağıdaki alternatif yollardan da ulaşım sağlanacaktır.

Metrobüs

Beylikdüzü-Zincirlikuyu -Söğütlüçeşme Metrobüsü kullanılarak gelinen olan Uzunçayır istasyonundan Kadıköy-Kartal Metrosu ile Maltepe veya Huzurevi duraklarında indikten sonra yürüyerek miting alanına ulaşacaklardır. Veya Uzunçayır istasyonundan, Otobüs ring araçları ile miting alanına ulaşım sağlanacaktır.

Metro

Hacıosman-Yenikapı Metrosu, Havalimanı Aksaray Metrosu, Bağcılar Kabataş Tramvay hattı kullanılarak hem alternatif toplu ulaşım imkanları kullanılabilir hem de Yenikapı İdo İskelesinden yapılacak ring gemi seferleri ile ulaşım sağlanabilir.

Kadıköy-Kartal metrosu ile; Maltepe veya Huzurevi duraklarından indikten sonra yürüyerek miting alanına ulaşacaklardır.

Marmaray

Kazlıçeşme Yenikapı, Sirkeci istasyonlarından Ayrılıkçeşme istasyonuna ulaşılarak Kadıköy-Kartal metrosu ile miting alanına ulaşım sağlanacaktır.

Anadolu Yakası'ndan nasıl gidilir?

Ataşehir, Çekmeköy, Kartal, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinde; AK Parti İlçe Başkanlıklarının belirlediği merkezlerden miting alanına otobüslerle ulaşım sağlanacaktır. Miting sonunda otobüs park alanlarından ilçelere dönüş sağlanacaktır.

Ayrıca miting alanına aşağıdaki alternatif yollardan da ulaşım sağlanacaktır.

Metrobüs

Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme Metrobüsü kullanılarak Uzunçayır istasyonundan Kadıköy-Kartal Metrosu ile Maltepe veya Huzurevi duraklarında indikten sonra yürüyerek miting alanına ulaşacaklardır.

Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme Metrobüsü kullanacak katılımcılar için Uzunçayır istasyonundan ring araçları (Otobüsler) ile de miting alanına ulaşım sağlanacaktır.

Metro

Kadıköy-Kartal metrosu ile; Maltepe veya Huzurevi duraklarından indikten sonra yürüyerek miting alanına ulaşacaklardır.

Marmaray

Kadıköy-Kartal Metrosu ile miting alanına ulaşım sağlanacaktır. Ayrıca, Ayrılıkçeşme istasyonundan miting alanına ring araçları (otobüsler) ile de ulaşım sağlanacaktır.

İstanbulda hangi yollar trafiğe kapatıldı?

Avrasya Tüneli, yapılacak olan Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Asya ile Avrupa yakasını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 24 Mart Pazar günü İstanbul Valiliğinin kararıyla Yenikapı'da yapılacak olan Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle, saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Avrasya Tüneli’nin yanı sırada aşağıda bulunana yollar da trafiğe kapatıldı. İşte trafiğe kapatılan yollar:

Atatürk Bulvarından gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci'ye Katılım,

Taksim istikametinden gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci'ye katılım,

Balat sahil Abdulezel Paşa Caddesinden gelen akım Unkapanı Köprü altından Sirkeci istikameti,

Ragıp Gümüş Pala Caddesi,

Cemil Birsel Caddesinden Sirkeci istikameti,

Reşadiye Caddesi,

Hamidiye kavşaktan Sirkeci meydan istikameti,

Sirkeci meydan Sahil Kennedy Caddesi; Sarayburnu, Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesinden Zeytinburnu ek hizmet binası sahil kuzeye katılım arası çıkan tüm yollar, tüm cadde ve sokaklar,

Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ'dan Topkapı tünele 10. Yıl Caddesi katılım ve 10. Yıl caddesi genç Osman caddesi sahil Kennedy caddesine kadar gidişli gelişli ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlıçeşme otopark alanı onuncu yıl istikameti ve Demirhane Caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Bakırköy sahil Kennedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar varyant ile galata köprü arası gidiş ve geliş,

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi sahil istikameti

Atatürk Bulvarı Haşim İşcan alt geçidini geçtikten sonra sahil istikameti

Alternatif yollar

D-100 Kuzey – Güney Yol,

Yeşilköy havuzlu kavşak – Atatürk Havalimanı Caddesi – Basın Ekspres yolu,

Ataköy sahil – Adnan Kahveci Bulvarı,

Ataköy sahil Strazburg Caddesi – Ataköy Bulvarı,

Bakırköy Taşhanlar köprü -Ekrem Kurt Bulvarı,

Vatan Caddesi,

Millet Caddesi,

Balat sahil –Atatürk Bulvarı

Bakırköy'de hangi yollar kapalı?

Bu arada, Bakırköy'de Pazar alanında da yarın nevruz kutlaması yapılacak. Bu etkinlik nedeniyle saat 08.00'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

İsmail Erez Bulvarı,

Olgunlar Sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

Alternatif güzergahlar

Ekrem Kurt Bulvarı,

İncirli Caddesi

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:38
  1. Yalova
  2. Aksaray
  3. Edirne
  4. Yenikapı İstanbul Mitingi
  5. Yenikapı İstanbul Mitingi ne zaman
  6. Yenikapı İstanbul Mitingisaat kaçta
  7. Yenikapı Miting alanı
  8. Yenikapı Miting alanına nasıl gidilir
  9. Yenikapı Miting alanına nasıl giderim
  10. İstanbulda hangi yollar trafiğe kapatıldı?
  11. Yenikapıya Anadolu Yakası'ndan nasıl gidilir?
  12. Avrupa Yakası'ndan nasıl gidilir?
  13. Yenikapıya Avrupa Yakası'ndan nasıl gidilir?
  14. Yenikapı miting alanı otonüs durağının adı
  15. Yenikapı miting alanı otonüs durağının adı nedir?

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