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Yenidoğan sarılığına dikkat!

Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü uzmanları yeni doğan bebeklerde görülen sarılık hastalığı hakkında bilgi verdi.

10 Ağustos 2018 Cuma 23:48
Yenidoğan sarılığına dikkat!

Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü uzmanları, zamanında önlem alınmadığında beyin hasarı ile birlikte zihinsel gelişim geriliğine dahi yol açabilen sarılık ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

“Sağlıklı ve zamanında doğmuş bebeklerin üçte ikisinde, zamanından erken doğmuş bebeklerin hemen hemen hepsinde ilk hafta içerisinde (fizyolojik) sarılık görülür.” diyen, uzmanları, sarılığa “bilirubin” maddesinin neden olduğunu söyleyerek şunları söyledi: “Bilirubin miktarı anne-bebeğin kan grubu uyuşmazlığı, anne sütü sarılığı, idrar yolu enfeksiyonu, hipotroidi nedeniyle yükselirken, nadiren ise metabolizma bozukları nedeniyle yükselebilir. Artan bilirubin yükünü temizlemede bebeğin karaciğerinin kapasitesi yeterli olmaz. Bilirubin sarı renkli pigmentlere sahiptir ve kanda aşırı miktarda birikince bebeğin derisine nüfuz ederek bebeğin sarı renkli bir görünüm almasına neden olur.”

Erken doğan bebeklerde kandaki “bilirubin” maddesinin daha az düzeylerde bile beyin bariyerini geçebildiğinden bu bebeklerde sarılığın daha tehlikeli olduğunu anlatan uzmanlar tedavi hakkında şu bilgileri verdi: “Yaşına ve vücut ağırlığına göre belirlenen sınırları geçen miktarda bilirubin değerine sahip olan bebekler “fototerapi” yöntemi ile tedavi edilmelidir. Işık tedavisi olan fototerapi bilirubin maddesinin yapısını değiştirerek vücuttan atılımını sağlar.”

Uzmanlar, sarılığı olan bebeklere “şekerli su” verilmesi gerektiği gibi inanışların yanlış olduğuna dikkat çekerek; “Evde sarılığı fark edilen bebekler hemen bir çocuk doktoruna getirilmeli ve bol bol emzirilmelidir.” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 23:48
  1. Antalya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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