Gündem

Yenidoğan çetesi skandalı! Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin itiraz etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milletin idam edilmesini istediği bebek katilleriyle ilgili yürütülen Yenidoğan çetesi ile ilgili büyük skandal yaşandı. Mahkemeden çıkan tahliye kararına; müşteki cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'in avukatları itiraz etti.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki 24 Ekim'deki duruşmada, avukat Aylin Arslantatar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanığın tahliye edilmesine, müşteki cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'in avukatları itiraz etti.

Mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, dosya kapsamına yansıyan bilgi ve belgelerde, sanıkların yalnızca tehdit eylemiyle yetinmedikleri, müvekkilin ailesine ait kişisel bilgileri dahi araştırıp sorguladıkları, dolayısıyla tehdidin bireysel olmaktan çıkıp müvekkilin yakın çevresine yönelmiş organize bir göz dağına dönüştüğü belirtildi.

Suçun mağdurunun bir cumhuriyet savcısı olduğu vurgulanan dilekçede, "Eylemin örgütsel nitelikte planlandığı dikkate alındığında, sanıklar hakkında verilen tahliye kararları hem kamu vicdanını zedelemekte hem de yargı otoritesine duyulan güveni sarsmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Duruşma esnasında sanık Mustafa Kemal Zengin'in müvekkile 'örgüt lideri' diyerek hakaret etmesi ve sanık Aylin Arslantatar'ın, müvekkilin kendisine ilgi duyduğu için kumpas kurduğu yönündeki, savunma sınırlarını aşan küçük düşürücü beyanları duruşma tutanağına dahi geçirilmemiş, tarafımızca yapılan itirazlar ise tutanağa yansıtılmadan yok sayılmıştır. Bu durum adil yargılanma hakkı, yargı tarafsızlığı ve yargılamanın aleniyeti ilkeleri bakımından ciddi sakıncalar doğurmaktadır."

Cumhuriyet savcılığı makamının aynı celsede sunduğu mütalaasında sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdiği aktarılan dilekçede, "Bu mütalaaya rağmen tahliye kararı verilmesi, dosya kapsamı, mevcut deliller ve suçun niteliğiyle çelişmektedir. Bununla birlikte üye hakim de haklı olarak sanık Aylin Arslantatar'ın tahliyesine yönelik karara karşı oy kullanarak, tahliyenin dosya kapsamı itibarıyla yerinde olmadığı yönünde görüş bildirmiştir." ifadeleri yer aldı.

Dilekçede, sanık Aylin Arslantatar'ın tutuklu bulunduğu dönemde, sanık Mustafa Kemal Zengin'e gönderdiği 3 faks incelendiğinde, sanığın itirafçının beyanlarını değiştirmeye çalıştığı, örgüt liderine dosyanın seyri hakkında bilgi aktardığı ve örgütsel faaliyetlerin devamını sağlamak amacıyla delilleri karartma çabası içerisinde bulunduğunun anlaşıldığı vurgulandı.

Sanıklar hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesi talep edildi

Dilekçede, "Sanıklara isnat edilen suçlar arasında yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs suçu da bulunmakta olup, bu suçun niteliği gereği sanıkların serbest bırakılması halinde soruşturma ve yargı süreçlerinin bağımsızlığı tehlikeye girecek, görevli hakim ve diğer kamu görevlileri üzerinde baskı oluşturulma riski doğacak, ayrıca başka kişilerin hak ve menfaatlerinin zarar görme tehlikesi meydana gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Sanıklar Aylin Arslantatar, Yavuz Çelik, Baki Çelik, Gökhan Güler ve Muhammed Emin Orhan hakkında verilen tahliye kararlarının, cumhuriyet savcılığı mütalaasında belirtilen tutukluluk halinin devamı yönündeki görüş doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi dilekçede istendi.

Dilekçede, dosyadaki mevcut deliller, iştirak ilişkileri, "öldürmeye teşebbüs" suçu isnadı, örgütsel yapı bağlantıları ve müvekkilin yakın aile fertlerinin kişisel bilgilerinin sorgulanması olgusu birlikte değerlendirilerek, sanıklar hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesi talep edildi.

Yorumlar

mehmet demirci

tüm adalet kurumları lağv edilmeli ... pusulası şaşmış adaletin ve adaletsizliğe imza atılıp mağdur ile oynanıyor...

Mustafa

Yahu Ortalık tamgın yeri Hainler soysuzlar Adeta Devleti soymuş soğana çevirmişler… Yargı mensupları birbiri ile çelişkili kararlar alıyor. Tahliye ediyorlar muğlak ifadeler kullanarak soysuz hainleti temize çıkarma peşindeler.Burası dağ başımı ya yeter artık milletin sabrını taşırmayın. Kemalizm =siyonizm… artık anlayın bunu. Eğer yargı içinde fetö- kemalist ne pislik barsa temizlenmeli…
