Yenidoğan bebeğin kordonu geç kesilmeli
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Yıldız Uyar, bebeklerin plasentadan ayrılmasının geciktirilmesinin faydalarına dikkat çekti. Dr. Uyar bebeğin kordonunun geç kesilmesinin faydalarını şöyle sıraladı:08 Ekim 2018 Pazartesi 22:25
- Plasentadaki kan bebeğin sağlığı için çok önemlidir. Bu kanın bebeğe yeterli miktarda aktarılması özellikle anemiden korunma için çok faydalı.
- Plasentadaki kan bebeğe yeterince aktarılamadığında bebeğin kan düzeylerinde ve demir depolarında azalma görülebilir.
- Doğumdan sonraki ilk 6 ayda yapılan araştırmalar demir azlığının beyin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini gösteriyor. Bebek plasentadan geç ayrıldığında, yeterli kan aktarımıyla birlikte demir seviyeleri de yüksek oluyor.
- Plasentanın geç kesilmesiyle bebeğe geçen kök hücre miktarının arttığı ve bunun da gerek enfeksiyonlara gerekse kanamalara karşı koruyucu etkisi olduğu biliniyor.
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