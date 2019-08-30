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Yeniden silahlanan FARC’a ilk operasyon: 9 ölü

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, yeniden silahlandığını duyuran Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’ne (FARC) yönelik operasyonda 9 FARC üyesinin öldürüldüğünü duyurdu.

30 Ağustos 2019 Cuma 23:44
Yeniden silahlanan FARC’a ilk operasyon: 9 ölü

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, yeniden silahlandığını duyuran Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’ne (FARC) yönelik operasyonda 9 FARC üyesinin öldürüldüğünü duyurdu.


Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, yeniden silahlandığını duyuran FARC’a karşı düzenlenen operasyon kapsamında 9 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Duque, Sincelejo şehrinde yaptığı açıklamada, öldürülenler arasında FARC’ın önemli liderlerinden birisi olarak kabul edilen Gilardo Cucho’nun yer aldığını söyledi.


Titiz ve kusursuz bir stratejik çalışma yürüttükleri için silahlı kuvvetlere teşekkür eden Duque, “Dün gece Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı’na, FARC olarak bilinen uyuşturucu kaçakçısı terörist artıklarının Kolombiya’ya karşı meydan okumalarına karşılık olarak operasyon yetkisi verdim”dedi.


Savunma Bakanı Guillermo Botero da Twitter hesabından, "Suçluları uyarıyorum, ya teslim olacaksınız ya da yenileceksiniz” ifadelerini kullandı.


Dün, FARC’ın eski müzakere başkanı Ivan Marquez, 2016 yılında imzalanan barış anlaşmasını bozduklarını ve yeniden silahlı mücadele kararı aldıklarını açıklamıştı. Marquez, ‘özel ve yozlaşmış oligarşi’ olarak tanımladığı Kolombiya hükümetine karşı yeni bir silahlı mücadele başlatacaklarını belirterek, “Ezilmiş bütün halklara uygulanan baskıya karşı silahlanma konusunda ve evrensel hakların korunması adı altında Marquetalia’dan (FARC’ın doğum yeri) yeni bir harekete başladığımızı ilan ediyoruz” demişti.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 23:44
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