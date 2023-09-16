Yeniden Refah'tan, AK Parti ve MHP'ye büyük çalım! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Samsun Ladik'te Cumhur İttifakı'nın ortağı iki partide istifa depremi yaşandı. Biri AK Partili, diğeri MHP'li iki belediye meclisi üyesi, Yeniden Refah Partisi'ne geçti.

Ladik Belediyesi meclis üyeleri AK Partili Kadir Akman ve MHP'li Şaban Tektaş, Yeniden Refah Partisi'ne katıldı. İki ismin rozetlerini İl Başkanı İbrahim Yaşar parti rozetini taktı.

Rozet takma töreninde konuşan Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı İbrahim Yaşar, "Belediye seçimleri öncesi partimize kritik ve yeni katılımlar devam edecek. Samsun genelinde hamlelerimiz olacak. Partimize büyük teveccüh var. Gücümüzü güçlü geçmişimizden alıyoruz" dedi.



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AK Partili Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in ölümünün ardından belediye meclis üyeleri arasında yapılan oylama ile belediye başkanlığına Adnan Topal seçilmişti.

Geçen günlerde de Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı İbrahim Yaşar, Kurucu İl Başkanı Suat Zor ve beraberindeki heyet, Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulunmuştu. Topal da bu ziyaretin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşırken yaptığı paylaşımda "Türk siyasetinde hilal ve başak yeniden yerini alıyor, milletimiz baba ocağına özlem duyuyor" ifadelerini kullanmıştı.