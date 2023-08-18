Yeniden Refahlı Suat Kılıç'tan yerel seçim açıklaması!

Yeniden Refah Partisi'nin hala Cumhur İttifakı'nda olduğunu söyleyen Kılıç, "Yerel seçimde ittifak yapacak mısınız?" sorusuna cevap verdi.

"Yeniden Refah Partisi'nin birçok yerde il ve ilçe belediyelerini kazanabileceği, Millî Görüş belediyeciliğini uygulamaya geçirebileceği fırsatların oluşması halinde değerlendirilir, yetkili kurullarda bir karara varılır. Ama bugün itibariyle Yeniden Refah Partisi'ne yerel seçim ittifakına yönelik bir teklif gelmiş değildir. Dolayısıyla gelmeyen teklif üzerinden müzakere edecek değiliz." diyen Kılıç, şöyle devam etti:

Biz hiçbir ittifak teklifi gelmeyecekmiş gibi yerel seçimlere kendi logomuz ve adaylarımızla hazırlanmaya devam ediyoruz. Teklif gelirse değerlendiririz.