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Siyaset Yeniden Refah'ın ittifak kararından sonra dikkat çeken buluşma! Doğu Perinçek ve Fatih Erbakan bir araya geldi
Siyaset

Yeniden Refah'ın ittifak kararından sonra dikkat çeken buluşma! Doğu Perinçek ve Fatih Erbakan bir araya geldi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhur İttifakı'na katılmama kararını açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 18:25:00 - 2023-03-21 18:49:39
Yeniden Refah'ın ittifak kararından sonra dikkat çeken buluşma! Doğu Perinçek ve Fatih Erbakan bir araya geldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılmama yönündeki kararı ile Milli Görüş camiasının tepkisini çekerken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Fatih Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

İkilinin samimi görüntüsünün yer aldığı fotoğraf karesini paylaşan Doğu Perinçek, ziyaretine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bugün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'a nezaket ziyaretinde bulunduk.

Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu süreçle ilgili görüş alışverişi yaptık.
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