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Siyaset Yeniden Refah ve Saadet bunlara nasıl seçim kazandıracak! ‘İsrail değil Filistin 35 bin insanı katletti’
Siyaset

Yeniden Refah ve Saadet bunlara nasıl seçim kazandıracak! ‘İsrail değil Filistin 35 bin insanı katletti’

Yeniakit Publisher
2024-03-30 12:20:00 -
Yeniden Refah ve Saadet bunlara nasıl seçim kazandıracak! ‘İsrail değil Filistin 35 bin insanı katletti’

Yeniden Refah ve Saadet Partisi’nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Filistinli mazlumlara yönelik “katil” yakıştırması ve katliam iftirasına rağmen sözde milli görüşçü iki partinin CHP ve DEM lehine Müslüman oylarını bölmeye devam etmeleri kafalarda soru işaretlerine neden oluyor!..

Özellikle İstanbul’da seçim kafa kafaya geçecek. Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum, 5 yılda bir çivi bile çakmayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı az farkla önde görünüyor. Seçimlerde özellikle İmamoğlu’nun az farkla kazanması durumunda ibre sözde dini hassasiyeti olan Yeniden Refah ve Saadet Partisi’ne dönecek. İki parti de siyasi hırs ve inat uğruna Cumhur İttifakı’na katılmak yerine kendi başlarına seçimlere girmeye karar verdi. Özellikle Filistin ve emekli maaşları dışında hiçbir söylem geliştiremeyen Yeniden Refah’ın tutumu seçmen nezdinde büyük tepkiye neden oldu.

Özgür Özel’e nasıl sessiz kalırsınız!..

CHP ve DEM lehine Müslüman oylarını bölen iki partinin Filistin üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışmalarına rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında sessiz kalmaları samimiyetsizliklerini ortaya serdi.

Seçimlerde az farkla CHP’nin kazanması durumunda AK Parti’nin kaybetmesinden doğrudan sorumlu olacak iki partinin, Filistinlilere katil diyerek İsraillileri aklamaya kalkışan Özgür Özel’in galibiyetine arka çıkacak olmaları kafalarda soru işaretlerine neden oluyor!..

Özel’in Filistinlilere iftirası

Özel seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği mitingde, “Filistin devletinin yaptığı saldırılarda 35 binin üzerinde insan hayatını kaybetti” demişti. Özel, Filistinlilerin onurunu koruyan Hamas’ı da terör örgütü ilan etmişti.

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Yorumlar

Zeynel

Adamlar gülük gülistanlık yaşıyor muş sanki özel ajan hadi ordan
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