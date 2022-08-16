Yeniden Refah Partisi'ne Facebook engeli!

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Koronavirüs aşısına ilişkin açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Son dönemlerde Türkiye ve tüm dünyada genç yaşlarda kalp krizi ve emboli (kan pıhtısı ve pıhtılaşma) vakalarında ve bu sebeple her yaşta ölüm vakalarında ciddi bir artış olduğunu gözlemlemekteyiz." dedikten sonra, "Son zamanlarda yapılan birçok bilimsel açıklamada bu durumun, mRNA aşılarının yan etkilerinden kaynaklı bir artış olabileceğini ifade eden yerli ve yabancı pek çok uzman bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, şu açıklamayı yaptı:

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, diğer tüm yetkili kurumlarımızın bu çok önemli konuyu araştırmalarını, gerçekleşen bu hastalık ya da ölüm vakalarının mRNA aşılarıyla bir ilişkisinin bulunup bulunmadığının tespitini, gerçekleşen hasta ve ölüm vakalarının ne kadarının aşılanmış, ne kadarının ise aşılanmamış kişilerden oluştuğuna dair bir çalışmanın yapılmasını, tespit edilen verilerin kamuoyu ile paylaşılmasını, vatandaşlarımızın tüm bu hassas konular ile ilgili doyurucu bir şekilde bilgilendirilmesini beklemekteyiz.

Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından da paylaşılan açıklama, Facebook yönetimi tarafından kısıtlandı. Facebook partinin sayfasına 24 saat paylaşım yapma kısıtlaması getirdi.

Facebook'un engel koyduğu ekran görselini paylaşan Yeniden Refah Partisi'nin Twitter hesabından, "Sizler engel oldukça bizler doğruyu söylemeye devam edeceğiz!" mesajı verildi.