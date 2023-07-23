Yeniden Refah Partisi'nden yeni bir ittifak açıklaması geldi!

Cumhur İttifakı ile iş birliğinin seçim için yapıldığını söyleyen Prof. Aydal, "Biz iktidarın parçası değiliz, 5 milletvekili olan bir muhalefet partisiyiz. Cumhur ittifakında değiliz, geçici seçim iş birliğiydi" dedi.

Kamuoyunda Fatih Erbakan'ın ittifaktan ayrılıp ayrılmadığı konuşulurken, Haziran ayında Yeniden Refah Partisi'ne katılan Suat Kılıç'tan dikkat çeken bir mesaj geldi.

"Cumhur İttifakı’nda olmak, doğruya doğru yanlışa yanlış dememize engel değildir." diyen Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

Aziz milletimizin yararına uyarı ve eleştirilerde bulunmak, siyasetin ve varlığımızın gereğidir. Doğruyu takdir, yanlışı tenkit eden, sorunlar için çözüm üreten milli muhalefet, yılların özlemidir.



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