  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Yeniden Refah Partisi’nden mazlum Filistin halkına destek!
Siyaset

Yeniden Refah Partisi’nden mazlum Filistin halkına destek!

Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa'yı basıp ibadetlerini yapan Filistinlilere saldırmasına ilişkin Yeniden Refah Partisi, “Filistin için susmayın!” diyerek destek çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 15:12:00 -
Yeniden Refah Partisi’nden mazlum Filistin halkına destek!

YENİ AKİT  ANKARA

Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa'yı basıp ibadetlerini yapan Filistinlilere saldırmasına ilişkin Yeniden Refah Partisi, “Filistin için susmayın!” diyerek destek çağrısında bulundu. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İşgalci İsrail'in saldırıları karşısında mazlum Filistin halkının yanındayız! Siyonist işgalciler bugün Mescid-i Aksa'yı basıp ibadetlerini yapmakta olan Filistinlilere saldırarak onlarca kişinin yaralanmasına ve şehit olmasına neden oldu. Filistin için susmayın!” ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay