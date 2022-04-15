Yeniden Refah Partisi’nden mazlum Filistin halkına destek!
Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa'yı basıp ibadetlerini yapan Filistinlilere saldırmasına ilişkin Yeniden Refah Partisi, “Filistin için susmayın!” diyerek destek çağrısında bulundu.
YENİ AKİT ANKARA
Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa'yı basıp ibadetlerini yapan Filistinlilere saldırmasına ilişkin Yeniden Refah Partisi, “Filistin için susmayın!” diyerek destek çağrısında bulundu. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İşgalci İsrail'in saldırıları karşısında mazlum Filistin halkının yanındayız! Siyonist işgalciler bugün Mescid-i Aksa'yı basıp ibadetlerini yapmakta olan Filistinlilere saldırarak onlarca kişinin yaralanmasına ve şehit olmasına neden oldu. Filistin için susmayın!” ifadeleri kullanıldı.