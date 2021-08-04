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Siyaset Yeniden Refah Partisi'nden ittifak kararı! 'CHP'den vekil seçtirir misiniz?' sorusuna cevap verdiler
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden ittifak kararı! 'CHP'den vekil seçtirir misiniz?' sorusuna cevap verdiler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, partisinin ittifak tutumuna ilişkin bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 10:48:00 -
Yeniden Refah Partisi'nden ittifak kararı! 'CHP'den vekil seçtirir misiniz?' sorusuna cevap verdiler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, BNN TV’de Fehmi Çalmuk’un sorularını yanıtladı.

Çalmuk’un ‘Kendinizi Cumhur ve Millet ittifaklarından hangisine yakın görüyorsunuz?’ sorusuna Bekin ‘Biz kendimizi Milli Görüş çizgisinde konumlandırıyoruz. Bu çizgi de hayra motor, şerre frendir’ diye cevap verdi.

İktidarın Cumhur İttifakı’ndan olmayan kesimleri dışladığını belirten Doğan Bekin, ‘Peki CHP listesinden vekil seçtirir misiniz?’ sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Milli Görüş, Erbakan hocamızın söylediği gibi başkalarına vagon olmaz. Bir şey olacaksa bu Milli Görüş çatısı altında olur.”

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Yorumlar

Kader

Ac tavuk kendisini ....görürmüş
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4567

helal olsun
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