Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması!

AK Parti’den kendilerine herhangi bir teklif gelmediğini, gelecek tekliflere göre ittifak süreçlerini değerlendirebileceklerini söyleyen Kılıç, bir yandan da Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerine tek başına girmeyi hedeflediğini ifade etti.

"Türkiye’nin 81 ili 922 ilçesi ve bunların bağlı beldelerinde gerçekleştirilecek yerel seçimlere Yeniden Refah Partisi kendi logosu ve kendi adaylarıyla katılma yönünde hazırlıklarını kararlılıkla sürdürmektedir." diyen Kılıç, "Türkiye’nin en genç ve dinamik partisi Yeniden Refah Partisi, genç ve dinamik adayları ile 31 Mart’ta seçmenin karşısına çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Suat Kılıç, şöyle devam etti:

AK Parti'den gelen bir teklif yok. Ve bugün itibariyle Yeniden Refah Partisi 81 il ve 922 ilçe de seçime kendi adaylarıyla katılmak üzere çalışmalarını devam ettiriyor. Yarın bir teklif geldiği takdirde İstanbul için gelirse İstanbul özelinde İstanbul ve Ankara için gelirse iki il özelinde başka illeri kapsarsa o iller özelinde bizden istenen nedir? Bize vaat edilen nedir? Bizim kendi seçmenimizi aday profilimizi ve seçmenlerimizin tercihini korumak üzere alabileceğimiz tavır ve yaklaşım nedir? Bunun kararını veririz. İttifakın bu anlamda karşısında değiliz. Gelen tekliflere göre ittifak süreçlerini değerlendiririz.

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