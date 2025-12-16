Anahat Holding ve GAİN Medya'ya operasyon yapılmıştı! Barbaros Reşat Gülcan kimdir, neden gözaltına alındı?

Türkiye yeni güne, GAİN Medya ve çatı şirketi Anahat Holding’e yapılan operasyonla uyandı.

Şirketlere TMSF kayyum olarak atanırken, yönetici pozisyonundaki isimler hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimlerin başında gelen Barbaros Reşat Gülcan’ın şirket içindeki rolü ve neden suçlandığı merak edilmeye başlandı.

Peki, Barbaros Reşat Gülcan kimdir? Barbaros Reşat Gülcan neden gözaltına alındı? İşte ayrıntılar…

BARBAROS REŞAT GÜLCAN KİMDİR?

Barbaros Reşat Gülcan, operasyonun odağındaki Anahat Holding ve GAİN Medya bünyesindeki şirketlerde üst düzey yönetici ve yetkili pozisyonlarda görev alan bir iş insanıdır.

Görevi: Şirketlerin idari ve mali işleyişlerinde sorumluluk üstlenen Gülcan, medya ve finans eksenindeki kurumsal süreçleri yöneten isimlerden biri olarak biliniyor.

Özel Hayatı: Kamuoyuna yansıyan kaynaklarda Gülcan’ın yaşı ve memleketine dair teyit edilmiş net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak iş dünyasındaki aktif rolü nedeniyle soruşturmanın kilit şüphelileri arasında yer almıştır.

BARBAROS REŞAT GÜLCAN NEDEN GÖZALTINDA?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Barbaros Reşat Gülcan "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı. Dosyada kendisine yöneltilen suçlamalar oldukça ağır:

Yasa Dışı Bahis: 7258 sayılı Kanun’a muhalefet etmek.

Örgüt Suçu: Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek.

Kara Para Aklama: Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak.

Soruşturma dosyasındaki deliller ve MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları, Gülcan’ın gözaltına alınmasında etkili oldu. İddialara göre:

Şirketler arasında yüksek tutarlı ve şüpheli para transferleri tespit edildi.

Kaynağı açıklanamayan nakit girişleri belirlendi.

Ticari hayatın olağan akışına aykırı finansal işlemler raporlandı.

Gülcan ile birlikte toplam 3 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, holdinge bağlı 7 şirketin yönetimi TMSF'ye geçti.

BARBAROS REŞAT GÜLCAN NE İŞ YAPIYOR?

Barbaros Reşat Gülcan, Anahat Holding ve GAİN Medya’ya bağlı şirketlerde yönetici ve yetkili pozisyonlarda görev alıyordu.