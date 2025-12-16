FIFA, 2025 ödülünü açıkladı... Dünyanın en iyi taraftarı oldular

Irak Ligi’nde mücadele eden Kürt kulübün taraftarları, 13 Mayıs 2025’teki bir maç öncesi sahaya hastalıkla mücadele eden çocuklara destek amacıyla yaklaşık 30 bin oyuncak atmıştı. Toplanan oyuncaklar hastanelere bağışlanmıştı.

2016’dan beri verilen ödülün diğer adayları İspanya milli takımının efsanevi davulcusu Manuel Caceres ve Arjantin takımı Racing Club’ın Alejandro Ciganotto isim taraftar grubuydu.

FIFA TARAFTAR ÖDÜLÜ’NÜ KAZANAN NASIL BELİRLENİYOR?

Üç finalist, FIFA efsanelerinden ve futbol uzmanlarından oluşan bir jüri tarafından seçiliyor. Bunlar daha sonra FIFA’nın resmi internet sitesinde yapılan halk oylamasına çıkarılıyor.

Oy kullananlar sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü tercihlerini seçiyor (Birinciye beş puan, ikinciye üç puan, üçüncüye bir puan). FIFA En İyi Taraftar Ödülü, en yüksek puanı alana veriliyor.

Puanlar eşitse ödül en çok birinci tercih oyu alan kişi veya gruba veriliyor.

FIFA, KASIMDA ADAY GÖSTERMİŞTİ

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Kasım ayının başında Zakho SC taraftarlarının bu yılın başlarında kanserli çocuklara bağışlanmak üzere sahaya binlerce peluş oyuncak atmasının ardından dünyanın en iyi üç taraftar kitlesinden biri seçildiğini ve FIFA’nın 2025 Taraftar Ödülü’ne aday gösterildiğini duyurmuştu.