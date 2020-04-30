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Aktüel

Yeniden Refah Partisinden Ankara Barosu'na tepki:

"Milletin değerlerine yabancı ve düşman olan meslek örgütlerinin, kendi görevlerini ifa etme yerine içinden çıktıkları toplumun değerleri ile mücadeleyi seçmeleri asla kabul edilemeyecek bir husustur"

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:37:09 -
Yeniden Refah Partisinden Ankara Barosu'na tepki:

ANKARA (AA) - Yeniden Refah Partisi, Ankara Barosuna tepki göstererek milletin değerlerine yabancı ve düşman olan meslek örgütlerinin içinden çıktıkları toplumun değerleriyle mücadele etmelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Parti Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın geçen haftaki cuma hutbesi sonrasında Ankara Barosu tarafından hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Baronun insan hakkı ihlalinde bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçinde bulundukları toplumun ortak paydalarını zedeleyenler, o toplumda fitne ve fesada sebebiyet verirler. Milletin değerlerine yabancı ve düşman olan meslek örgütlerinin, kendi görevlerini ifa etme yerine, içinden çıktıkları toplumun değerleri ile mücadeleyi seçmeleri asla kabul edilemeyecek bir husustur. Kendi mensuplarının dahi kabul etmediği ve karşı çıktıkları, hayasız fiili savunması 100 yıllık bir meslek örgütüne hiç yakışmamıştır."


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