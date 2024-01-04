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Gündem Yeniden Refah Partisi'den AK Parti bombası
Gündem

Yeniden Refah Partisi'den AK Parti bombası

Yeniakit Publisher
2024-01-04 16:45:00 -
Yeniden Refah Partisi'den AK Parti bombası

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yerel seçimlerde ittifak konusuyla ilgili "AK Parti heyeti randevu istedi, yarın akşam görüşme yapılacak” açıklamasını yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç siyasi kulisleri hareketlendiren açıklamalarda bulundu.

Kılıç şu ifadeleri kullandı:

“(Yerel seçimlerde ittifak) AK Parti heyeti randevu istedi, yarın akşam görüşme yapılacak”

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