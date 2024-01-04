Yeniden Refah Partisi'den AK Parti bombası
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yerel seçimlerde ittifak konusuyla ilgili "AK Parti heyeti randevu istedi, yarın akşam görüşme yapılacak” açıklamasını yaptı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç siyasi kulisleri hareketlendiren açıklamalarda bulundu.
Kılıç şu ifadeleri kullandı:
“(Yerel seçimlerde ittifak) AK Parti heyeti randevu istedi, yarın akşam görüşme yapılacak”
Siyaset
Yeniden Refah, yerel seçimlerde üç büyük ilde ne yapacak! Herkes bunu merak ediyordu! Ve flaş açıklama az önce geldi