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Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu bir darbe girişimi

Yeniden Refah Partisi ile Türkiye Aile Meclisi tarafından ortaklaşa yapılan basın açıklamasında 'İstanbul Sözleşmesi'nin tehlikelerine dikkat çekilerek net mesaj verildi: "İstanbul Sözleşmesi aile yapımıza yönelik bir darbe girişimidir."

28 Eylül 2019 Cumartesi 12:02
Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu bir darbe girişimi

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Yeniden Refah Partisi ve Türkiye Aile Meclisi tarafından İstanbul Zeytinburnu'nda düzenlenen basın açıklamasında İstanbul Sözleşmesi'nin tehlikelerine dikkat çekildi.

"Yozlaşma süreci zinanın suç olmaktan çıkartılması ile başladı"

"Türkiye’de yozlaşma sürecinin zinanın suç olmaktan çıkarılması ile başladı." denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yozlaşma süreci, milletimizi, kendi ruh köklerinden ve sahih İslam geleneğinden koparmıştır. Siyonist zihniyetin, son kırk yıldır aile birliğimize yönelik yıkım çalışmaları, dizi filmler, reklamlar ve animasyonlar ile desteklenmiş ve İstanbul Sözleşmesi ile zirve noktasına ulaşmıştır."

"Hedefte toplumumuzun temel değerleri var"

“Kısa adı 'İstanbul Sözleşmesi' olan maddenin açılımı ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ dir. Bu sözleşme toplumumuzun temel değerlerini derinden sarsacak maddeler içermektedir.

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’inde Hucurat süresinin 13. ayetinde şöyle buyuruyor. ‘Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ayrıca, Zariyat suresinin 49. ayetinde de Rabbimiz, ‘Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden erkekli ve dişili iki eş yarattık.’ buyurmuştur.

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile sapkınlık meşrulaştırılmak isteniyor"

Görünürde şiddet gören, ezilen, mahrum bırakılan ve sömürülen kadının haklarını savunmakla ilgili kalabalık maddelerden oluşan bu sözleşme, aslında kesinlikle bu ulvi hedef ve gayelerin zerresini dahi taşımamaktadır. Dikkat ederseniz sözleşmenin başlığında, kadın ya da erkek haklarından değil, toplumsal cinsiyet haklarından, yani toplumdaki tüm cinsel eğilimlerin haklarından bahsedilmektedir. Kadın, erkek ve bir üçüncü cins olarak diğerlerinin hakları ve toplumdaki yerlerine vurgu yapılmaktadır. Eşitlik ilkesinden dem vurularak, eşitlik ilkesi manipüle edilerek, tüm cinsel eğilimlerin de eşit haklara sahip olması gerektiğine gizli bir vurgu yapılmaktadır. Bunu yapabilmek için de yöneticilerimize sözleşmeyi; Lütfen buraya dikkat edelim! ‘Üreme şartı olmaksızın toplumsal cinsiyet eşitliği’ şeklinde imzalatmışlardır.”

"Siyonist yıkım projesine derhal son verilmeli"

“Başta Evlilik yapısını bozan bu sözleşmeyi saatlerce konuşarak eleştirilebiliriz. Sonuç olarak, Bu vahim sözleşme birçok Hristiyan ülke de dahi kabul görmemişken, Müslümanların son kalesi olan ülkemizde maalesef imzalanmıştır. ‘Erkeklere benzeyen kadınlara ve kadınlara benzeyen erkeklere Allah(cc) lanet etsin.’ Hadisindeki lanetin muhatabı olmamak için, ülkemiz derhal bu sözleşmeye attığı imzayı geri çekmelidir. Aklı başında tüm sosyal bilimcilerimiz, kamuoyunu ve tüm yetkililerimizi bu gizli amaç konusunda bilgilendirmelidir. Bu gizli Siyonist yıkım projesine son verilmeli ve derhal dur denilmelidir.”

 

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 12:02
  1. İstanbul Sözleşmesi
  2. Yeniden Refah Partisi
  3. Türkiye
  4. Türkiye Aile Meclisi

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