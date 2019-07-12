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Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı Zor’dan, Babacan’ın kuracağı partiye ve İYİ Parti’ye "konjonktürel" göndermesi

SAMSUN (İHA) – Yeniden Refah Patisi Samsun İl Başkanı Suat Zor, İYİ Parti’nin ve Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen yeni partinin ihtiyaca binaen karşılığı olsun diye kurulan partiler değil de konjonktürel partiler olduğunu söyledi.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:13
Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı Zor’dan, Babacan’ın kuracağı partiye ve İYİ Parti’ye "konjonktürel" göndermesi

SAMSUN (İHA) – Yeniden Refah Patisi Samsun İl Başkanı Suat Zor, İYİ Parti’nin ve Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen yeni partinin ihtiyaca binaen karşılığı olsun diye kurulan partiler değil de konjonktürel partiler olduğunu söyledi.


Kısa süre önce kurulan Yeniden Refah Partisi’nin Samsun teşkilatı üyeleri İhlas Haber Ajansı (İHA) Samsun Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan Yeniden Refah Patisi Samsun İl Başkanı ve Batman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Suat Zor, mevcut sağ partileri ile yeni kurulma aşamasındaki sağ partiler hakkında açıklamalarda bulundu.


İYİ Parti ve Babacan’ın partisinin konjonktürel olduğunu ifade eden Suat Zor, “Yeni kurulan bir partiyiz ve Türkiye’de 81 ilde, 600’ün ilçede varız. Ekim ayındaki büyük kongreye hazırlanıyoruz. Halka, partimizin vizyonu ve misyonunu anlatmaya çalışıyoruz. Genel Başkanımız Fatih Erbakan’a ve Refah isminden dolayı çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Tıkanmış olan siyasette yapılanları alkışlayıp, eksikleri tamamlamaya geliyoruz. Bu kadar çok sağ partinin olmasında ve yeni partilerin kurulmasına gerçekten konjonktürel bir parti mi kuruluyor yoksa ihtiyaca binaen bir parti mi kuruluyor diye sorulan sorular daha doğru olur. Bize göre İYİ Parti’nin ve Ali Babacan’ın kuracağı partinin konjonktürel olduğunu düşünüyorum. Gerçekten karşılığı olsun diye kurulan partiler değil. Zaten İYİ Parti, CHP üzerinden bir teşekkülle kuruldu. Ali Babacan ve ekibini de şu noktada anlamakta güçlük çekiyoruz; zaten siz idari makamlarda görev yaptınız. Ne vereceksiniz? Hangi makamda hangi sıfatla vereceksiniz? Bütün sıfatları kullandılar zaten. O noktada biz bunlardan ayrılıyoruz. Ben onları konjonktürel bir parti olarak görüyorum. Biz zaten halkın istediği, ihtiyaca binaen kurulan bir parti olarak sistem içerisine girmiş bir partiyiz. Dolayısıyla kendimizi bu noktada ayırıyoruz. Sağ kesimin kaybettiği bir oy var. En azından onun muhatabı olmak için harekete geçtik” dedi.


Ziyarete ayrıca İl Başkan Yardımcıları İbrahim Yaşar, Yusuf Okudan, Hüseyin Satıcıer, Resul Uzak ve İl Gençlik Kolları Başkanı Yasin Zengin katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:13
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