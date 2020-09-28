Yeniden Refah Partisi: O ülkeler olmasa buna cüret edemezler

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı küstah saldırının ardından Yeniden Refah Partisi'nden konu ile ilgili açıklama geldi.

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkiler Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın 12 Temmuz tarihindeki Tovuz mevzilerine yaptığı saldırısının ardından bugün de Dağlık Karabağ’a yönelmesinin asla tesadüfi olmadığı, bu saldırıların Ermeni Diasporasının yoğun olduğu Fransa’nın, Rusya’nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bilgisi dışında gerçekleşme olanağının olamayacağı bildirildi.

"Ermenistan derhal son vermelidir!"

Ermenilerin Azerbaycan'a ait olan Dağlık Karabağ'a yönelik saldırısını ve güç kullanmasını şiddetle kınayan Yeniden Refah Partisi, Ermenistan'ın bu saldırısının Azerbaycan'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirterek bunun bölgesel barışı da tehlikeye atabilecek bir adım olduğunu kaydetti.

Yeniden Refah Partisi, Azerbaycan'ın, Ermenilerin güç kullanımına karşı sadece nefsi müdafaa hakkını kullandığını, Ermeni tarafının kabul edilemez saldırısının taraflar arasındaki ateşkesin tek taraflı ihlali olduğunu vurguladı.

Uluslararası kurum ve kuruluşların, Ermenilerin sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarına karşı süratle gerekli caydırıcı tedbiri alması gerektiği ifade edilen açıklamada, Tovuz olayının ardından tekrar planlanıp sahneye konan bu tehlikeli kışkırtma eylemini derhal durdurması gerektiğini kaydedildi.

"Arkalarındaki ülkeler bellidir"

Ermenistan'ın bu adımı ile bölgede Türkiye'yi zor duruma sokmak istediği belirtilen açıklamada, 30 seneden beri Güney Kafkasya’nın kanayan yarası Dağlık Karabağ’ı işgal altında tutan Ermenistan'ın, özellikle son dönemlerde ulaştırma ve enerji alanlarında Türkiye ile Azerbaycan arasında yaşanan olumlu gelişmeler de dikkate alındığında, demiryolu ulaşım bölgesi ve enerji nakil hattının içinden çıkılmaz girift bir hale getirerek yeni bir sorun yumağı durumuna dönüştürmeye çalıştığı bildirildi.

Açıklamanın devamında, Ermenistan'ın, özellikle Türkiye'yi de içinden çıkılması zor bir kaos ortamına çekebilmek için son dönemde Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerde Türkiye’ye karşı caydırıcı politikalar devşirmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Fransa ve Rusya’nın üstü kapalı desteklerini almadan kendi başına inisiyatif alarak büyük çaplı bir saldırı başlatabilmesinin pek mümkün gözükmediği vurgulandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de benzer konuya dikkat çekerek Ermenistan'ın saldırısının planlı ve programlı olduğunu vurgulamasına dikkat çekilen açıklamada, bu açıklamanın son derece mühim olduğu belirtildi.

"Geleceği belli idi"

Açıklamada ayrıca, uzun zamandan beri kendi iç sorunları ile uğraşan Ermenistan'ın, Tovuz’daki Azerbaycan mevzilerine ani saldırısının son derece düşündürücü ve stratejik bir hamle olduğu bildirildi.

Tovuz'un Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ile Türkiye'ye Doğalgaz sağlayan TANAP boru hattı ve Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının geçtiği stratejik bir noktada bulunmasına dikkat çeken Yeniden Refah Partisi, bu saldırı planının basite indirgenecek bir boyutunun olmadığını ifade etti.

Partiden yapılan açıklamada, her an için Dağlık Karabağ’da yeni bir saldırının yapılabileceğinin kuvvetle muhtemel olduğu belirtildi.

Açıklamada, Fransa, Rusya ve Amerika'da etkin olan Ermeni lobisinin mevcudiyetinin bunu teyit eder nitelikte olduğu bildirilirken Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) bağlı olarak 1992 senesinde oluşturulan Minsk Grubu’nun eş başkanlığını Fransa, Rusya ve ABD’nin yapıyor olmasının problemin çözümüne dönük hiçbir somut katkı sağlamadığı vurgulandı.

"Kardeş Azerbaycan'ın haklı davasının yanındayız"

Dağlık Karabağ konusunda deyim yerindeyse 28 seneden bu yana Ermenistan’ın adeta emniyet sübabı olarak görev yaptığı kaydedilen Yeniden Refah Partisi'nin açıklamasında, Ermeni tarafının tek taraflı provokatif saldırısını şiddetle telin edildi, dost ve kardeş Azerbaycan'ın haklı davasının her zaman yanında yer aldıkları duyuruldu.