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Yeniden Refah Partisi harekete geçti: Erkeklere hakaret eden CHP'li Aylin Nazlıaka hesap verecek!

Yeniden Refah Partisi, toplumu ayrıştıran ve düşmanlığa sevk eden CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın erkeklere hakaret etmesinin ardından harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 21:49:00 -
Yeniden Refah Partisi harekete geçti: Erkeklere hakaret eden CHP'li Aylin Nazlıaka hesap verecek!

 yeniakit.com.tr 

Toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden, toplumun yarısına hakaret eden CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, aileyi yerle bir eden ve kadın cinayetlerini arttıran İstanbul Sözleşmesi'ne tepki gösterenleri hedef alarak hakaretler savurdu. Bu skandal sözlerinin ardından Yeniden Refah Partisi harekete geçti. 

Erkeklere hakaret eden CHP'li Aylin Nazlıaka için suç duyurusu

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Nejdet Aydın, "tacizci" ve "tecavüzcü" diyerek ifsat projesi İstanbul Sözleşmesi'nin iptalini isteyen vatandaşları hedef alan CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka için suç duyurusunda bulundu. 

"Eşine şiddet uygulamayan milyonlarca erkek tecavüzcü öyle mi?"

“İstanbul Sözleşmesi’nden erkekler değil, eşine, sevgilisine ya da hiç tanımadığı bir kadına şiddet uygulayan, katleden, taciz ve tecavüz eden erkekler rahatsız” açıklamasıyla tepki çeken Aylin Nazlıaka'ya tepki gösteren Başkan Nejdet Aydın, Türkiye'de eşine şiddet uygulamayan  ve sözleşmeden rahatsız olan milyonlarca erkeğin olduğunu ifade ederek "CHP’nin Kadın Kolları Genel Başkanına göre; bu erkeklerin hepsi tacizci ve tecavüzcü, öyle mi?" diye sordu.

"CHP'li bayan, bu ifadelerin hesabını yargıda verecek"

Bu ifadelerin başlı başına hakaret olduğunu söyleyen ve bu hakaretin hesabını vereceğini söyleyen Başkan Nejdet Aydın, "İstanbul Sözleşmesi’nden rahatsızlık duyanları tacizci ya da tecavüzcüymüş gibi göstermeye çalışmak, haddi aşlaktır. CHP’li bayan bu ifadelerin hesabını yargı karşısında verecektir. Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı olarak, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduk ve süreci de yakından takip edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

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