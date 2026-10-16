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Dünya İran’dan ABD’ye rest: Asla teslim olmayacağız!
Dünya

İran’dan ABD’ye rest: Asla teslim olmayacağız!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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İran’dan ABD’ye rest: Asla teslim olmayacağız!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Biyoçeşitlilik Liderler Zirvesi’nden ABD’ye rest çekti. İran’ın nükleer silah peşinde olmadığını. Bunun sadece yalanlardan birate bir propaganda olduğunun altını çizen Pezeşkiyan “Bizi teslim olmaya zorlayabileceklerini sanıyorlar ancak biz baskıya asla boyun eğmeyeceğiz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Biyoçeşitlilik Liderler Zirvesi kapsamında, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile bir araya geldi. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına değinen Pezeşkiyan, söz konusu tedbirlerin insani çerçevelerin ötesinde olduğunu ifade ederek, ABD'nin son aylardaki saldırılarının haksız ve insanlık dışı olduğunu vurguladı. Pezeşkiyan, "İran nükleer silah peşinde değil, ülkemize karşı yürütülen yıkıcı propagandayı ise yalanlardan ibaret görüyoruz. Biz her zaman diyaloğa hazır olduk. Bizi teslim olmaya zorlayabileceklerini sanıyorlar ancak biz baskıya asla boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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