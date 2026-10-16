Fatoş hanım sordu Murat köşeye sıkıştı! Acarkent sakini Ongun, Levent Gültekin'i de çıldırttı

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının duruşmasında sanık Cüneyt Yakut, İBB iştiraki Medya AŞ üzerinden yürütülen usulsüzlük çarkını gözler önüne serdi. Emrah Bağdatlı ile Murat Ongun arasında ast-üst ilişkisi bulunduğunu belirten Yakut, "Emrah sektörü haraca kesti. Medya A.Ş.'den bütün açık havacıları çağırdılar. Faturalar kesildi, insanlar geçmişte olmayan bu paraları ödemeye başladı. Tahmin ediyorum Emrah fatura kesip parayı dışarı çıkardı. Emrah, Murat Ongun'un adamıydı" ifadelerini kullandı.

"10 MİLYON LİRALIK ÇEKİ ODASINDA ZARF İÇİNDE TESLİM ETTİM"

İBB'ye bağlı Medya A.Ş. veya Kültür A.Ş. üzerinden alınan reklam alt taşeronluk işi karşılığında ödeme yapıldığını aktaran Yakut, çarpıcı detaylar verdi. Zarf içinde 10 milyon liralık müşteri çekini doğrudan Murat Ongun'a teslim ettiğini söyleyen Yakut, "Çekleri Medya A.Ş.'deki odasında kendisine verdim. İstendi, verdim. Artık sektörde bu durum doğallaşmıştı, işin doğasında olan bir süreç haline gelmişti" dedi.

Bunun üzerine Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, Ongun'a seslenerek "Murat Bey, size gerçekten gönül koyuyorum. Arkada siz böyle işler yapıyordunuz da bizim haberimiz yok muydu? Ayıp değil mi bize" dedi.

LEVENT GÜLTEKİN İSYAN ETTİ

Duruşmada yaşananları ele alan muhalif gazeteci Levent Gültein ise isyan etti. Gültekin şu ifadeleri kullandı:

“Cüneyt Yakut dönüyor ben sana 10 milyon vermedim mi rüşvet olarak, utanmıyor musun benden aldın 10 milyonu? Diyor. Hakim de diyor ki bunu belgeleyebilir misin? Yakut belgelerim çünkü bende çeklerin fotoğrafları var diyor. Bunun üzerinde Medya A.Ş’nin genel müdürü Fatoş hanım söz alıyor ve Murat Ongun’a dönerek Ben size geldim sordum Cüneyt Yakut’u tanıyor musunuz diye? Siz bana dediniz ki ana tanımıyorum. Ben şimdi anladım ki siz dostmuşsunuz. Peki utanmıyor musun bizi bu duruma düşürmekten ben 19 aydır senin yüzünden buradayım”