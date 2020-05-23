  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TBMM TV Taner Akkuş’a plaket verdi

Ali Erbaş'tan 'bayram namazı' açıklaması

Kadınlar adetliyken (hayız halinde) arefe günü ihlas suresini okuyabilir mi?

Camiler ne zaman ibadete açılıyor, süreçte nelere dikkat edilecek?

YHT seferleri ne zaman başlıyor? Yüksek Hızlı Tren yolculuk bileti nasıl alınır?
için kalan
Aktüel

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Ramazan Bayramı mesajı:

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:37:44 -
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Ramazan Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erbakan, mesajında, Ramazan Bayramı'nın maddi ve manevi sıkıntı içinde olan dünya Müslümanlarının kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

Erbakan, mesajına şöyle devam etti:

"Salgın sürecinde büyük özveri ile görev yapan, sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör personelini, geleceğimiz olan gençlerimizi ve çocuklarımızı, nesillerimizi yetiştirerek en kutsal görevi ifa eden annelerimizi, ülkemizin en önemli manevi değerlerinden olan çok kıymetli büyüklerimizi, hiçbir ayrım gözetmeksizin '83 Milyon Memleket Evladını' en samimi duygularla selamlıyor, tüm milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı