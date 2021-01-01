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Ekonomi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "çiftçilerin borçları yapılandırılsın" çağrısı
Ekonomi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "çiftçilerin borçları yapılandırılsın" çağrısı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 20:23:04 -
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "çiftçilerin borçları yapılandırılsın" çağrısı

ANKARA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının faizsiz olarak en az beş yıllık vadeye yayılması hayati önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Erbakan, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stratejik konumdaki tarım sektöründe sıkıntılı bir dönem yaşandığını belirtti.

Döviz kurunun etkisiyle tarım sektörünün girdi maliyetlerinin arttığına dikkati çeken Erbakan, buna rağmen tarım ürün fiyatlarında daha az artış olduğunu kaydetti.

Erbakan, çiftçilerin ağır borç baskısı altında ezildiğini, yüksek girdi maliyetlerinden dolayı kırmızı et ve süt üreticilerinin de zor durumda olduğunu savundu.

Tarım ve hayvancılıkta ithalat yerine, yerli üretimin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Erbakan, şöyle devam etti:

"Çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine kredi borçlarının faizsiz olarak en az 5 yıllık vadeye yayılması hayati önem arz etmektedir. Özellikle Ziraat Bankası borçlarının yapılandırma kapsamına alınması çok önemlidir çünkü çiftçilerimizin toplam borcunun yarıdan fazlası Ziraat Bankasınadır. Tarımsal üretime devam için çiftçiye faizsiz yeni işletme kredileri açılması gereklidir. Tarımda kullanılan mazot için vergi sıfırlanmalıdır. Çiftçimize ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza üretim girdileri devlet teşviki ile en uygun şartlarda verilmelidir. Tarımdaki kotalar acilen kaldırılmalıdır."

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