Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan asgari ücret açıklaması:

ANKARA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması ve en az 3 bin 500 lira seviyesine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Erbakan, yazılı açıklamasında, bir devletin itibarının makam araçları ve saraylar ile değil vatandaşının yaşam standartlarıyla ölçüldüğünü kaydetti.

Mevcut asgari ücretin, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının altında olduğunu bildiren Erbakan, "Dolar kurundaki artışla birlikte asgari ücret 300 doların altına inmiştir. Yani 3 çocuklu, 5 kişilik bir asgari ücretli aile için kişi başına günlük gelir 2 doların altına inmiştir. Bu seviye neredeyse açlıkla boğuşan Afrika ülkelerinin seviyesidir. Aziz milletimiz bu tabloyu hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

Gerçek enflasyon rakamlarının açıklananın en az iki katı olduğunu ileri süren Erbakan, "Bu durumda 2021 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 30'un altında olması halinde bunun matematiksel olarak artış sayılamayacağı açık bir şekilde ortadadır. Yeniden Refah Partisi olarak asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması ve asgari ücretin en az 3 bin 500 lira seviyesine getirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.