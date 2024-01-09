  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan anlaştı

Mansur Yavaş’ın projesi çöktü, bir yalanı daha patladı!

Murat Kurum’un adaylığı açıklanır açıklanmaz oldu! Ahmet Hakan, o ilginç detaya dikkat çekti: Gerçekten de hahahahaha

İyi Parti kulislerinden sızdı, ortalık çok fena karıştı! Meral Akşener’den beklenmedik karar! Sen ne yaptın böyle

Ekrem İmamoğlu’nu kahreden haber! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

Düşmanı 3 bin metreden görüp vuruyor! İşte Türkiye'nin yeni İHA'sı SONGAR

Ersan Şen, durdu durdu, sonunda bombayı patlattı! O “AK Parti” iddiası resmen olay oldu! Duyan, kulaklarına inanamıyor

Murat Kurum'dan bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii’nin imamına ziyaret

Ve milyonlarca emekliyi üzecek haber geldi! Zam oranı bu olacak! Mehmet Şimşek meğer…

Yeniden Refah Partisi Ankara ve İstanbul kararını verdi! Saat 15:00'te bunu açıklayacaklar
Gündem Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’tan ittifak açıklaması: İstanbul’da yeniden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz
Gündem

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’tan ittifak açıklaması: İstanbul’da yeniden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz

Yeniakit Publisher
2024-01-09 17:18:00 -
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’tan ittifak açıklaması: İstanbul’da yeniden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz

Bütün illerde partisinin adaylarını desteklemeyi arzu ettiklerini kaydeden Kılıç, 28 Ocak’ta Ankara’da kamuoyuna yerel seçim beyannamesiyle belediye başkan adaylarını duyuracaklarını bildirdi.

 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile devam eden görüşmelerin bir ittifaka dönüşüp dönüşmeyeceğini gelecek günlerin göstereceğini belirterek, “Tabii ki değişik zeminlerde hep ifade ettik, İstanbul’da yeniden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz.” dedi.
Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, emeklilerin maaş artışlarıyla ilgili büyük bir adaletsizliğin yaşandığını, bu sorunun çözüme kavuşturulmasını istediklerini söyledi.
Memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklileri arasındaki uçurumun giderilmesi gerektiğini dile getiren Kılıç, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili Meclise sundukları kanun teklifinin iktidar ve muhalefet gruplarının desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
İstanbul Fatih Camisi’nde imam ve cemaatten bir kişiye yönelik bıçaklı saldırıyı kınayan Kılıç, “Bir an evvel meselenin açıklığa kavuşturulmasını, saldırganın sorgulamasını, niyetin ve odağın ortaya çıkarılmasını devletimizden bekliyoruz.” diye konuştu.
Bütün illerde partisinin adaylarını desteklemeyi arzu ettiklerini kaydeden Kılıç, 28 Ocak’ta Ankara’da kamuoyuna yerel seçim beyannamesiyle belediye başkan adaylarını duyuracaklarını bildirdi.
Suat Kılıç, yerel seçimlerde büyükşehirlerdeki Cumhur İttifakı adaylarına destek verip vermeyecekleri sorusuna şu yanıtı verdi:
“Dün AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında üçüncü görüşme gerçekleşecekti. Fakat AK Parti heyeti zaman talebinde bulunarak görüşmenin tehir edilmesini rica etti. Biz de bu yaklaşımı olumlu karşıladık. Önümüzdeki günlerde son görüşme gerçekleştirilebilir. Bir ittifak talebi olduğuna göre bir mutabakat zemininin de bulunması gerekir. Her ittifak bir mutabakat zemini üzerinde inşa edilir. AK Parti ile devam eden görüşmelerin bir ittifaka dönüşüp dönüşmeyeceğini önümüzdeki günler gösterecek. Tabii ki değişik zeminlerde hep ifade ettik, İstanbul’da yeniden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz. Ancak kendi seçmenimizin iradesine her zeminde sahip çıkma niyet ve irademizi de sergilemekten geri durmuyoruz.”
“İttifak pazarlıkları” olup olmadığı sorusu üzerine Kılıç, “ne alırsan kardır” yaklaşımında olmadıklarını söyledi ve “Biz ahlaki, ilkesel ve duruş temelli bir anlayışı temsil ediyoruz. AK Parti, böyle bir ittifakta mutabakatı sağlamak için yapabileceği fedakarlığı net bir şekilde ortaya koyduğunda çerçeve netliğe kavuşacak.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23