Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na devam edecek mi? Fatih Erbakan cevapladı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, Yeni Şafak gazetesine konuştu.

Erbakan Cumhur İttifakı ile devam edip etmeyeceği sorusuna cevap verdi.

"AK Parti ile ekonomi, dış politika, eğitim ve sosyal politikalar ile ilgili mutabakat yaparak Cumhur İttifakı’nın içine girdik." diyen Erbakan, "Bunların uygulanması halinde biz destek oluruz, memnun oluruz. Ve şu anda da bugünden yarına bunlar uygulanmadı bunlara sadık kalınmadı, denilecek bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Ahlak ve maneviyatı yüksek nesiller yetiştirme gayretinde olduklarını ve aile değerlerinin korunması için mücadele edeceklerini söyleyen Dr. Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

Meclis’te Yeniden Refah olarak önceliklerimiz ailenin korunması konusu. Dün Tayyip Bey de kabine sonrası açıklamasında ifade etti. Sapkın akımlara karşı mücadele edilmesi. Yeni nesillerimizin ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesiller olarak yetişmesi için eğitim sisteminin ıslah edilmesi. Medyada gayr-i ahlaki yayınların önlenmesi, medyanın yayınlarının aile yapımıza, kültürümüze uygun hale gelmesi. Ekonomide de denk bütçenin yapılması borçlanmanın yerine milli kaynak paketlerinin üretilmesi, israfın önlenmesi ve burada edilecek kaynakta da dar gelirlinin refah seviyesinin artırılması, işsizlere istihdam sağlanması. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisinin yerine üretim, istihdam ve ihracata odaklı bir ekonominin uygulanması için Meclis’te mücadelede edeceğiz.

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