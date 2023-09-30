  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Petrol Sevinci! Sondaj vuruldu: Gabar, Katon ve Cudi’de rezerv bulundu! Harika bir keşif oldu

Son dakika! Başkan Böcek duyurdu! 'FETÖ yuvası' Altın Portakal Film Festivali iptal edildi

Tayvan, ilk yerli üretim 'Savunma Denizaltısı' tarih vererek bizzat duyurdu: Deniz gergedanı! Entegrasyon sürüyor

Türkiye’den (Birleşik Arap Emirlikleri) BAE’ye ihracat: Ambulans! BAE'liler Türkiye'ye almaya geliyor

Oda TV Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu'na sordu: Parti için toplanan 4 milyon dolar nerede?

Alman şirketini satın almak için sessiz sedasız çek milyarder temasta! Yıl sonunda dünyaya damga vuracak

Azerbaycan sıcak gelişmeyi duyurdu! Karabağ'dan kaçarken yakalandı

Afganistan ve Pakistan'ın ana endişeleri: Afganistan'da çocuk felciyle mücadele olsun diye seferberlik başlatıldı

Apple Vision Pro yönetiminden flaş açıklama! Ucuz modeller için Pro'dan iki kötü haber birden geldi

Çevre kirliliği dünyanın ortak sorunu oluyor: Artık plastik çatal, bıçak, tabak ve tepsi yasağı başlayacak
Gündem Yeniden Refah Partili Suat Kılıç: Bugünkü CHP, AK Parti iktidarı açısından olabilecek en iyi şanstır
Gündem

Yeniden Refah Partili Suat Kılıç: Bugünkü CHP, AK Parti iktidarı açısından olabilecek en iyi şanstır

Yeniakit Publisher
2023-09-30 09:00:00 -
Yeniden Refah Partili Suat Kılıç: Bugünkü CHP, AK Parti iktidarı açısından olabilecek en iyi şanstır

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, CHP'nin muhalefet görevini yerine getirmediğini söyleyerek, "Böyle bir muhalefetin Türkiye'ye katkısı yoktur. Böyle bir muhalefetin ülkeye de millete de bir katkısı yoktur. Bugünkü CHP, AK Parti iktidarı açısından olabilecek en iyi şanstır" dedi.

Bolu'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Vali Erkan Kılıç'ı ziyaret etti. Büyükcami Mahallesi'nde iş yerlerini ziyaret eden Kılıç, esnafla bir araya geldi.

Esnaf ziyaretlerinde sokağın bir numaralı gündeminin ekonomi olduğunun anlaşıldığını söyleyen Kılıç, "Milli Kaynak Paketleri"ne değinerek, şöyle devam etti:

"Milli Kaynak Paketleri; milli görüşün, adil düzenin, denk bütçe ve yeni ekonomi anlayışının yansımalarıdır. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne Milli Kaynak Paketlerimizden yararlanmayı öneriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ve kabinesine, ekonomi yönetimine, Ekonomi Koordinasyon Kuruluna; milli görüşün Milli Kaynak Paketlerini ele almayı, incelemeyi, bunlardan yararlanmayı, önümüzdeki beş yılı boşa harcamak yerine Milli Kaynak Paketlerinden yararlanarak Türkiye'nin yarınlarını kurtarmayı öneriyoruz. Her doğru işinde hükümetin yanında olduğumuz gibi her yanlışında da yanlışa 'yanlış' demeye devam edeceğiz."

Yeniden Refah Partisinin 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ülke genelinde kendi adaylarıyla katılacağını aktaran Kılıç, belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği ve belediye meclis üyeliklerinde gençlere öncelik tanıyacaklarını anlattı.
Kılıç, gençlere Yeniden Refah Partisinden aday olmayı, siyasete adım atmayı, bu güne kadar konuştukları için icraat zemini aramayı teklif ettiğini dile getirerek, "Yeniden Refah Partisi, 30 yaşına kadar kadın erkek tüm gençlerde adaylıkları tamamen ücretsiz kabul edecek" dedi.

'CHP, muhalefet görevini yerine getirmemektedir'

Yeniden Refah Partisinin hem iktidarın hem de muhalefetin yegane alternatifi olduğunu, CHP'nin muhalefet görevini yerine getirmediğini söyleyen Kılıç, şöyle devam etti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Böyle bir muhalefetin Türkiye'ye katkısı yoktur. Böyle bir muhalefetin ülkeye de millete de bir katkısı yoktur. Bugünkü CHP, AK Parti iktidarı açısından olabilecek en iyi şanstır. Çözüm geliştirmeyen, öneri getirmeyen, sorunları işleyemeyen, gündemde tutmayı beceremeyen, ne doğruya 'doğru', ne yanlışa 'yanlış' diyebilen CHP'nin muhalefet anlayışını biz de bir muhalefet partisi olarak reddediyoruz."

Kılıç, yerel seçimlerde iddialı olduklarını, bütün imkanlarıyla seferber olacaklarını, halkla buluşacaklarını dile getirerek, "Teşkilatımıza düşen de bu buluşmanın öncüsü olmaktır, aracısı olmaktır, destekçisi olmaktır" dedi.

Toplantının ardından çeşitli ziyaretlerde bulunan Kılıç, daha sonra partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.  Parti binasında teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Kılıç, basına kapalı yapılan il divan toplantısına katıldı.

Yeniden Refah Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'AB' desteği!
Yeniden Refah Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'AB' desteği!

Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'AB' desteği!

Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması!
Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması!

Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması!

Yeniden Refah Partisi Malatya kararını tüm Türkiye'ye ilan etti! Beklenmedik hamleyi yaptılar
Yeniden Refah Partisi Malatya kararını tüm Türkiye'ye ilan etti! Beklenmedik hamleyi yaptılar

Siyaset

Yeniden Refah Partisi Malatya kararını tüm Türkiye'ye ilan etti! Beklenmedik hamleyi yaptılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı çekilmişti! Altın Portakal'dan 'Kanun Hükmü belgesi' kararı
Kültür ve Turizm Bakanlığı çekilmişti! Altın Portakal'dan 'Kanun Hükmü belgesi' kararı

Gündem

Kültür ve Turizm Bakanlığı çekilmişti! Altın Portakal'dan 'Kanun Hükmü belgesi' kararı

Bunları idam edin! Para için yaptıkları şerefsizliğe bakın
Bunları idam edin! Para için yaptıkları şerefsizliğe bakın

Gündem

Bunları idam edin! Para için yaptıkları şerefsizliğe bakın

İzmir Teknofest'te konuşan Erdoğan'dan Togg ve Tesla bombası
İzmir Teknofest'te konuşan Erdoğan'dan Togg ve Tesla bombası

Gündem

İzmir Teknofest'te konuşan Erdoğan'dan Togg ve Tesla bombası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23