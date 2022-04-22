Yeniden Refah Partili Bekin: Macron da, Le Pen de İslâm düşmanı

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, “Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron döneminde Fransa’da Müslümanlara büyük baskılar oldu. Özellikle Macron’un siyonistlerle birlikte hareket etmesi dikkat çekicidir. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen’in birbirinden farkı yok. Le Pen de biraz ırkçı söylemleriyle karşımıza çıkıyor” diye konuştu. Doğan Bekin, “Macron ve Le Pen olmak üzere ikisinden birisi seçilirse seçilsin İslamofobi anlayışıyla hareket edeceğini düşünüyoruz. Çünkü her ikisi de bundan besleniyor. Avrupa’da İslamofobi anlayışı hızla yayılıyor. Özellikle merkez olarak da Fransa bunun öncülüğünü yapıyor” dedi.