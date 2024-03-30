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Gündem Yeniden Refah adayının tanıtımını yapıyordu! Elektrik tellerine takıldı
Gündem

Yeniden Refah adayının tanıtımını yapıyordu! Elektrik tellerine takıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-30 16:13:00 -
Yeniden Refah adayının tanıtımını yapıyordu! Elektrik tellerine takıldı

Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu'nun havadan tanıtımını yapan paramotor, elektrik tellerine takıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Arapçifliği Mahallesi 2980'inci Sokak'ta meydana geldi.

Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu'nun havadan tanıtımını yapan Beçhan Esen, rüzgarın da etkisiyle kullandığı paramotorun kontrolünü kaybetti. Düşmeye başlayan paramotor, elektrik tellerine takıldı. Yaralanan pilot, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Elektriğin kesilmesinin ardından paramotor Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından tellerden alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar

ragip

AK Parti adayın tanıtımını yapmış olsaydı aynı başlığı atarmıydın
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