Yeniden gündeme geldi! Netanyahu ile Adnan Oktar arasında ne var?

Kendisini Osmanlı torunu olarak tanımlayan Yahudi iş adamı Doğan Kasadoğlu, Akit TV'ye çok önemli açıklamalarda bulundu.

Kasadoğlu, Adnan Oktar ve İsrail bağlantıları hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Üstü kapatılan bir dosyadan bahseden Kasadoğlu, şunları söyledi:

İsrail'e zarar verenin kafasına bomba atarız, gibi böyle saçma sapan savunmaya geçmişti Adnan Oktar. Netanyahu'nun, ekibinin ve oradaki sözde dini partinin Adnan Oktar örgütü ile ne alakası var? Bunun bir defa tespit edilmesi ve açıklanması gerekir. Adnan Oktar ile alakalı pek çok ilişkisini ortaya koyduğum bir şikayet dosyası düzenlemiştim ve mali şubede o konuda ifade verdim. Fakat bu dosyaya bugün maalesef ulaşmak mümkün değil adliyede. Ben şimdi tekrar soruyorum ve tekrar adliyeye başvuracağım. Diyeceğim ki, bu dosyanın akıbeti ne oldu? Bizim ilişkilerimizin düzelmesi vs. Netanyahu'nun Adnan Oktar ile ilişkisine mi bağlı?

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