Yeniden Diriliş Koleji, boykota katıdı
Tüm yurtta İsrail ürünlerine yönelik boykot devam ediyor. Boykota katılanlar arasında Yeniden Diriliş Koleji de yerini aldı...
İsrail’İn Gazze’ye karşı uyguladığı soykırım devam ediyor. Gazze’de insanlık dramı yaşanırken Müslümanlar arasında İsrail ürünlerine karşı boykot başladı.
Boykot dalga dalga yayılmaya başladı. İstanbul ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden okullar için karar alınmasının ardından, İsrail mallarıni boykota Yeniden Diriliş Koleji de katıldı