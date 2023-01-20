Yeniçağ motoru yaktı! Kış ortası çileğinden medet umuyorlar

Yeniçağ Gazetesi, kış ayında satılan çilek fiyatı üzerinden "Esnafın hali perişan", "Gidişat hiç iyi değil" şeklinde algı oluşturmaya çalıştı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili’nde Yeniçağ Gazetesi'nin "Taneyle meyve-sebze satışı pazarcıyı vurdu" başlıklı manşetini ele aldı.

Karahasanoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kışın ortasında çileğin yarım kilosu 15'miş. O açık pazardaki bir esnafta 'gidişat iyi değil' diyor. Yahu kışın ortasında çilek satıyorsun, ne gidişatından bahsediyorsun? Ben 60 yaşındayım kışın ortasında çilek yemedim."

Akit TV Haber Müdürü Murat Alan ise söz konusu haberi ti'ye alarak "Yeniçağ'dakiler her gün çilek yiyorlar kışın ortasında. Haliyle çok büyük bir sıkıntı çekiyorlar" dedi.