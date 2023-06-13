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Gündem Yeniçağ fena yakalandı… Kim mandacıymış şimdi söyler misiniz!
Gündem

Yeniçağ fena yakalandı… Kim mandacıymış şimdi söyler misiniz!

Yeniakit Publisher
2023-06-13 10:31:00 -
Yeniçağ fena yakalandı… Kim mandacıymış şimdi söyler misiniz!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Kim mandacı söyler misiniz!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, çakma ülkücü Yeniçağ'ın maskesini indirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Abdülhamid Han için “istibdat” algısı ile saldırı yapan çakma ülkücü Yeniçağ..

Vahideddin Han için “İngiliz gemisi ile kaçtı” yalanı savuran çakma milliyetçi İyi Parti kontrolündeki gazete..

Tayyip Erdoğan’ı bel altı vuruşlarla devirmeye kalkışan vatansever modundaki vatanseverlik iddiasındakiler..
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Dünkü nüshalarına manşet atmışlar..

“Boğaz’dan geçiş ücreti 5’e katlandı” diyorlar.

“Türkiye Yüzyılı değil, zam yüzyılı başladı” diye de devam etmişler..

İlk anda, “Vay canına be.. Bu AK Parti iktidarı da işin suyunu çıkardı.. % 20 zamlara alıştık. % 40’lara alışmıştık. Haydi, bazı ürünlerde % 60’larda seyreden zamlara alıştık.. Ama burda denilen de ne? 5’e katlandı da ne demek” diyerek, şaşkınca haberi okumaya koyuluyorsunuz..

Okuyunca anlıyoruz ki, “Boğaz’dan geçiş” dedikleri, dar gelirli vatandaşların boğazı değil imiş..

Kastedilen, boğazımızdan geçen, ekmek, su, yiyecek malzemelerinden birisi değilmiş.

Ya ne imiş?

Boğaz dedikleri, İstanbul Boğazı imiş..

5’e katlanan ücret de, yabancı gemilerin, İstanbul Boğazı’ndan geçiş ücreti imiş..

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Yorumlar

Slm

Ne farkeder yabancılara yapılan zam zam değilmi Zamın yabancısı yerlisi olurum Her yapılan zam yerli yabancı farketmez bu mevcut hükümetin para toplama yöntemi
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