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Yeniakit.com.tr'ye duyurmuşlardı... Meteoroloji'den İmamoğlu'na cevap!

Ekrem İmamoğlu'nun, 'Hata Meteoroloji'de' diyerek itham ettiği Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri yeniakit.com.tr'ye yaptıkları açıklamada CHP'li Başkan'ın iddialarına ilişkin basın açıklaması düzenleyeceklerini söylemişlerdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından beklenen açıklama yapıldı: "İmamoğlu, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı 'orta' şiddetli idi' demiştir. Bu doğru değildir. 17 Ağustos Cumartesi günü Genel Müdürlüğümüz tarafından İstanbul için yayımlanan uyarıda yağış şiddeti; 'orta' değil, 'kuvvetli' olarak rapor edilmiştir."

18 Ağustos 2019 Pazar 21:04
Yeniakit.com.tr'ye duyurmuşlardı... Meteoroloji'den İmamoğlu'na cevap!

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Bodrum'daki tatilinden İstanbul'da sel felaketi yaşandıktan bir gün sonra dönen CHP'li Ekrem İmamoğlu, Eminönü'ndeki incelemelerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü sele ilişkin gerekli uyarıyı yapmamakla itham ederek şöyle konuşmuştu:

"Meteoroloji'den ikaz çok gecikmiş. Orada bile 'orta şiddetli bekleniyor' diye rapor edilmiş."

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan meteoroloji yetkilileri CHP'li Başkan'ın açıklamalarına basın açıklaması ile cevap vereceklerini söylemişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından beklenen açıklama yapıldı.

"İmamoğlu, 13 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yayımladığımız diğer raporları ise dikkate almamaktadır." denilen açıklama şöyle devam etti:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak 13 Ağustos 2019 Salı gününden itibaren yayımladığımız hava raporlarımızda; yurdumuzun Kuzey ve Kuzeybatı kesimlerini etkilemesi beklenen yağışlı sistem tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla basın - yayın organlarımız ile paylaşılmıştır. 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma tarihlerinde sabah 06.00 ile akşam saat 18.00 de yayımladığımız "hava raporlarında" yer alan "Marmara Bölgesinin Doğusu ve İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış beklentisini içeren bilgiler; belediyeler olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza "E-posta yoluyla" gönderilmiştir. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak hazırladığımız tüm tahmin ve öngörü uyarılarımız; Kurumsal internet sitemiz, E-posta, MGM Mobil Uygulaması, Sosyal Medya Hesapları, Kısa Mesaj Servisi (SMS), faks, telefon ve resmi yazılarla yerel ve ulusal basın aracılığı ile hızlı ve yoğun bir şekilde halkımıza ve yetkililere anında ulaştırılmıştır.

İmamoğlu, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı 'orta' şiddetli idi' demiştir. Bu doğru değildir. 17 Ağustos Cumartesi günü Genel Müdürlüğümüz tarafından İstanbul için yayımlanan uyarıda yağış şiddeti; 'orta' değil, 'kuvvetli' olarak rapor edilmiştir."

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 21:04
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Meteoroloji

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